«ويجو»: 533 ألف بحث عن رحلات طيران وفنادق في دبي خلال يوليو 2021

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت شركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، بأن مختلف دول العالم تترقب بدء معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيسهم بدوره في زيادة كبيرة في معدلات الإشغال الفندقي وحركة الطيران إلى دبي من مختلف دول العالم.

وكشفت الشركة أنها شهدت، من خلال موقعها الإلكتروني، نحو 533 ألف عملية بحث خلال شهر يوليو الماضي، على رحلات طيران وفنادق للفترة التي سيعقد فيها هذا الحدث الدولي.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن ذلك يدل على الإقبال المتزايد الذي تشهده دبي، وسرعة تعافي قطاع سياحة الأعمال، مشيرة إلى أنه في ظل التحضيرات لـ«إكسبو 2020 دبي»، فقد بدأت الفنادق في تخصيص باقات وعروض إقامة ممتدة خصيصاً لزوّار المعرض.

الاستعداد للمعرض

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن دبي تستعد لاستقبال زوّار معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيعقد في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، مشيراً إلى أن مواصلة الفعاليات التدريجي خطوة مهمة جداً لتنشيط العجلة الاقتصادية والسياحية للدولة.

وأضاف حميدان أن دبي تستعد لهذا الحدث منذ سنوات، وزادت عدد وحدات الغرف والشقق الفندقية وجهوزيتها بنسبة كبيرة، لاستيعاب زوّار «إكسبو 2020 دبي»، كما وظفت قدرات هائلة للتنظيم والتخطيط لهذه الفعالية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات لاتزال سباقة في جهودها للسيطرة على جائحة «كوفيد-19»، وتكثف من تدابيرها الاحترازية وعملية التطعيم، لتأمين أفضل تجربة للمسافرين كافة، لافتاً إلى أنه في ظل التحضيرات لـ«إكسبو»، فقد بدأت الفنادق في تخصيص باقات وعروض إقامة ممتدة لزوّار المعرض.

وقال: «تترقب دول العالم هذا الحدث الذي سيمثل نموذجاً للفعاليات الأبرز في ظل الجائحة، والذي سيسهم بدوره في زيادة كبيرة في معدلات الإشغال الفندقي وحركة الطيران إلى دبي من مختلف أقطار العالم».

عمليات البحث

وتابع حميدان: «شهدنا إقبالاً كبيراً على عمليات بحث عن فنادق من مختلف الفئات خلال فترة انعقاد الحدث الدولي في أكتوبر المقبل».

وأضاف: «من خلال موقعنا، شهدنا نحو 533 ألف عملية بحث، خلال يوليو الماضي، على رحلات طيران وفنادق للفترة التي سيعقد فيها هذا الحدث الدولي، ما يدل على الإقبال المتزايد الذي تشهده دبي، وسرعة تعافي قطاع سياحة الأعمال».

وذكر أن «من أبرز الدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرت قائمة عمليات البحث: مصر بنسبة 26%، تلتها الهند بنسبة 14%، ثم السعودية بنسبة 13%، والكويت 8%، فيما توزعت النسب المتبقية على الأردن، وباكستان، والمغرب، والبحرين، ولبنان، وغيرها من الدول والأسواق العالمية».

أضخم لقاء ثقافي

اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، يرحب «إكسبو 2020 دبي» بزوّاره من أنحاء العالم، ليسهموا في صنع عالم جديد.

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أضخم لقاء ثقافي في العالم، وسيوفر تجارب ملهمة طوال فترة ممتدة على مدار 182 يوماً، وستسهم في هذه التجارب أكثر من 200 جهة، بما في ذلك دول، ومنظمات متعددة الأطراف، وشركات، ومؤسسات تعليمية، فضلاً عن ملايين الزوّار، لإقامة نسخة تعتبر الأضخم والأكثر تنوّعاً.

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