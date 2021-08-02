أرباح «رأس الخيمة العقارية» ترتفع 348% خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 348% لتصل إلى 119.8 مليون درهم، مقابل 26.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020، ما يعكس استراتيجيتها الناجحة في تجاوز التحديات الناجمة عن جائحة «كورونا». ونمت الإيرادات بنسبة 121% لتصل إلى 265.1 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 120.02 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2020، فيما ارتفع إجمالي الدخل الشامل ليصل إلى 106.58 ملايين درهم مقارنة مع 11.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي. وبلغت الإيرادات المستقبلية من المشروعات التطويرية 131 مليون درهم، وسيتم الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة وفق نسب الإنجاز في المشروعات قيد الإنشاء. وارتفعت قيمة الأصول بنسبة 4.4% لتصل إلى 6.05 مليارات درهم مقابل 5.8 مليارات درهم، نتيجة لزيادة الاستثمارات في تطوير المشروعات الفندقية والسكنية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، عبدالعزيز عبدالله الزعابي: «النتائج تثبت مجدداً قوة السوق العقارية في دولة الإمارات، والفرص الاستثمارية المتاحة التي تتغلب على جميع التحديات، والشركة مقبلة على مزيد من الأداء الاستثنائي خلال الفترة المقبلة مع تسليم المزيد من المشروعات قريباً».

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