«قرية جميرا الدائرية».. أسعار التأجير تبدأ من 23 ألف درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لموقعَي «بيوت» و«دوبيزل» العقاريين، عن استئجار العقارات في دبي للنصف الأول 2021، بأن منطقة «قرية جميرا الدائرية»، تبرز واحدة من أقرب النقاط السكنية القريبة من وسط المدينة، والتي تتميز بوجود منتج إيجاري متنوع وفي مستوى الطبقة المتوسطة، إذ تتميز المنطقة بانخفاض متوسط الإيجارات فيها، مقارنة ببقية مناطق دبي، وهو ما يعطيها ميزة إضافية.

وأشار التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، واعتمد على نسب البحث على الموقع، إلى أن أقل سعر تأجيري تم تسجيله في المنطقة لفئة «استوديو» كان بمستوى 23 ألف درهم، ولفئة «غرفة وصالة» 30 ألف درهم، ولفئة شقة من «غرفتين وصالة» 48 ألف درهم.

عوامل جذب

وحدد التقرير الأسباب التي جعلت المنطقة واحدة من أهم المناطق في دبي استقطاباً للمستأجرين، ومنها اشتمالها على عددٍ كبيرٍ من المرافق التي من شأنها استقطاب العائلات والأفراد، بما في ذلك المرافق الأساسية التي عادةً ما تكون محط أنظار المستأجرين الجدد، مثل المدارس العالمية، والمستشفيات، والمطاعم، ومراكز التسوق، إضافة إلى الحدائق والمرافق الترفيهية التي ساعدت بشكلٍ كبير على استقطاب العائلات.

فئة «استوديو»

ووفقاً لإحصاءات موقع «بيوت دوت كوم» حول المباني الأكثر رواجاً لدى معظم الباحثين عن «استوديو» للإيجار في «قرية جميرا الدائرية»، فقد حل مشروع «حدائق الإمارات» المكون من ثلاثة مبانٍ المركز الأول من حيث عدد عمليات البحث بنسبة 22.75%، نظراً لمتوسط الإيجار المنخفض الذي يبلغ نحو 27 ألف درهم سنوياً.

أما المركز الثاني، فكان من نصيب مبنى «غالية داماك» بنسبة بحث 22.43%، ومتوسط ايجار سنوي 29 ألف درهم.

بدوره، تمكّن مجمع عقارات «دايموند فيوز» من لفت انتباه الباحثين عن استوديوهات، بنسبة بحث بلغت 20.18%، فيما يبلغ متوسط إيجار «استوديو» فيه نحو 23 ألف درهم سنوياً. وتشمل الخيارات الأخرى: مبنى «ماي ريزيدنس» بنسبة بحث 18.04%، ومتوسط إيجار يبلغ 23 ألف درهم، يليه مبنى «ريف ريزيدنس» بنسبة بحث 16.6%، ومتوسط إيجار 27 ألف درهم.

غرفة وصالة

إلى ذلك، يعتبر مجمع «سيزونز كوميونيتي» الفرعي الأكثر رواجاً لدى الباحثين عن «غرفة وصالة»، بنسبة بحث 34.59%، ومتوسط إيجار سنوي 30 ألف درهم سنوياً.

وجاء مشروع «دايموند فيوز» في المركز الثاني بنسبة بحث 23.99%، ومتوسط إيجار سنوي يبلغ 41 ألف درهم سنوياً.

أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع «حدائق الإمارات»، بنسبة بحث 17.93%، ومتوسط إيجار سنوي يبلغ نحو 40 ألف درهم.

وتشمل الخيارات الأخرى مبنى: «أوركيديا ريزيدنس» الذي حل رابعاً بنسبة بحث 12.18%، ومتوسط إيجار سنوي يبلغ 41 ألف درهم، ثم أبراج «بلووم» بنسبة بحث11.31%، ومتوسط إيجار سنوي 44 ألف درهم.

غرفتان وصالة

أما ضمن فئة «غرفتان وصالة»، فقد تصدر مجمع «سيزونز كوميونيتي» الفرعي القائمة بنسبة بحث 35.63%، ومتوسط إيجار سنوي يبلغ 48 ألف درهم سنوياً.

بدوره، تمكّن مشروع «دايموند فيوز» من الحصول على المركز الثاني، بنسبة بحث 19.83%، ومتوسط إيجار يبلغ 60 ألف درهم سنوياً. أما مساكن «ذا بلازا» فحلت ثالثاً، بمتوسط إيجار سنوي يبلغ نحو 61 ألف درهم سنوياً.

وتشمل الخيارات الأخرى: مجمع «لا ريفييرا ايستيتس» الذي حل رابعاً بنسبة بحث 14.72%، ومتوسط إيجار سنوي يبلغ 57 ألف درهم، يليه مبنى «شوبا دافوديل» بنسبة بحث 13.93% ومتوسط إيجار سنوي 59 ألف درهم.

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