سوق أبوظبي يخترق مستوى تاريخي في جلسة اليوم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.7%، مخترقاً مستوىً تاريخياً جديداً عند مستوى 7400 نقطة، وذلك في منتصف جلسة تداول اليوم، على الرغم من أنه عاود وانخفض منها وأغلق عند مستوى 7339 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1% عن جلسة يوم أمس.

وعلى مستوى شهري ارتفع سوق أبوظبى للأوراق المالية بنسبة 4.2 % خلال شهر يوليو الماضي، بالغاً مستوى تاريخياً 7318.18 نقطة - لأول مرة في تاريخه- مقابل نحو 6835.43 نقطة الشهر قبل الماضي.

وارتفع قطاع العقارات 4.27 % تزامناً مع ارتفاع سهم الدار العقارية 3.93 %، ورأس الخيمة العقارية 9.61 %.

وصعد قطاع الاتصالات 3.63 %، بارتفاع سهم شركة أريد 3.29 %، وشركة مجموعة الإمارات 3.64 %.

وجاء ذلك وسط تسجيل القيمة السوقية لأسهم أبوظبى قيمة 1.3 تريليون درهم بنهاية الشهر السابع من عام 2021، مقابل قيمة قدرها 1.15 تريليون درهم نهاية الشهر الماضي، محققاً مكاسب شهرية بنحو 150 مليار درهم.

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