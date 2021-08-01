مسافرو «طيران الإمارات» إلى عمّان وبيروت والمالديف الأكثر إقبالاً على إتمام إجراءات السفر من المنازل

كشفت شركة طيران الإمارات أن أكثر من 2500 من المتعاملين معها أضافوا إلى حجوزاتهم خيار خدمة إتمام إجراءات السفر في المنزل خلال يوليو الماضي.

وأفادت في بيان لها أمس بأن هذه الخدمة المبتكرة التي توفرها الناقلة، تتيح للمسافرين المغادرين من دبي، إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة وراحة تامة في منازلهم، والاستمتاع برحلة سريعة وسلسة عبر المطار.

اجراءات من المنزل

وأوضحت «طيران الإمارات» أنه وفي ذروة السفر الصيفية من الإمارات في يوليو 2021، فقد كانت خدمات إتمام إجراءات السفر من المنزل تُحجز عادةً لمجموعات من أربعة إلى خمسة أشخاص، لافتة إلى أن أكثر الوجهات إقبالاً لمختاري هذه الخدمة، هي وجهات عمّان (الأردن)، وبيروت (لبنان)، وماليه (جزر المالديف)، في ما كانت أيام الخميس وعطلة نهاية الأسبوع الطويلة حافلة بالنشاط بشكل خاص، حيث وصل المعدل اليومي لإتمام إجراءات السفر من المنزل إلى 130 عملية، كما كان يُنقل أكثر من 150 قطعة أمتعة إلى المطار من مختلف مناطق دبي.

وذكرت «طيران الإمارات» أنه وتأكيداً على شعبية الخدمة، فإن 400 عملية إتمام إجراءات السفر من المنزل تمت لمتعاملين جربوا هذه التسهيلات سابقاً.



وأوضحت الشركة أن وكلاء مختصون يتمون إجراءات السفر بأمان وراحة في المنزل، مع إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، ووزن الأمتعة وتعقيمها ووضع الملصقات التعريفية عليها، والتأكد من تسليمها إلى المطار، وتحميلها على متن الطائرة. كما يجري تطهير كل قطعة من الأمتعة بطبقة واقية تمتد فعاليتها حتى 72 ساعة.

ولفتت إلى أنه يستطيع متعاملو «طيران الإمارات» حجز خدمة إنجاز إجراءات السفر من منازلهم بسهولة على emirates.com قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، والحصول على الخدمة قبل ثماني ساعات من موعد المغادرة المحدد.

خدمات إضافية



وذكرت «طيران الإمارات» أنه يتوافر للمتعاملين أيضاً خيار حجز خدمات «مرحبا» السريعة، للمساعدة والمرور بسهولة عبر المطار وإنهاء الإجراءات دون تلامس. كما يمكن للمسافرين أيضاً حجز اختبار «كوفيد-19» قبل السفر، حيث يقوم أخصائي طبي مؤهل بإجراء اختبار المسحة قبل إتمام إجراءات السفر المنزلية، وإرسال النتائج رقمياً إلى المتعاملين، في ما يحصل جميع الركاب الذين تكون نتائج اختباراتهم سلبية على شهادة طبية في غضون 24 إلى 48 ساعة، لتلبية إرشادات الدخول إلى وجهاتهم.

المسافرون القادمون

أما بالنسبة إلى المتعاملين القادمين إلى دبي، فيمكنهم طلب خدمة الوصول والمغادرة التي تمكنهم من الذهاب مباشرة إلى المنزل، بينما يستمل وكلاء «طيران الإمارات» أمتعتهم وتخليصها من الجمارك وتعقيمها، ثم توصيلها مباشرة إلى منازلهم.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تقدم خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل عن طريق شركة «دوبز» DUBZ لتكنولوجيا الأمتعة واللوجستيات التابعة لـ«دناتا»، مشيرة إلى أن «دوبز»، ومقرها دبي، توفر حلولاً مبتكرة وفريدة للمسافرين، ما يضمن لهم تجربة سفر آمنة وسلسة.

دبي ــ الإمارات اليوم





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