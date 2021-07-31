تذاكر مجانية لزيارة إكسبو 2020 دبي لجميع ركاب طيران الإمارات

المصدر: أزاد عيشو _ دبي

قالت طيران الإمارات إنها ستقدم تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي لجميع المسافرين على متن رحلات الناقلة إلى دبي في الفترة بين 1 أكتوبر المقبل لغاية 31 مارس 2022.

وأوضحت الشركة على موقعها الشبكي أنه يمكن أيضا لركاب رحلات الترانزيت على متن الناقلة الحصول على تذكرة مجانية لحضور الحدث الدولي في العالم إذ كانت مدة انتظارهم في الإمارة أكثر من ست ساعات.

وذكرت الشركة أنها ستمنح كل فرد من المسافرين على متن رحلاتها إلى دبي بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، بطاقة دخول مجانية ليوم واحد إلى إكسبو 2020 دبي في أي يوم يختاره المسافر.

وفي حال كان المسافر في رحلة عبور "ترانزيت" عبر دبي فقط، سيتكمن أيضاً من الحصول على التذكرة المجانية لحضور إكسبو 2020 في حال كانت مدة انتظار الرحلة التالي في دبي أكثر من 6 ساعات.

ودعت الناقلة المسافرين على متن رحلاتها خلال فترة فعاليات الحدث إلى الحصول على بطاقة مجانية للدخول ليوم واحد إلى إكسبو 2020 عبر إدخال تفاصيل كل مسافر عبر رابط خاص على موقعها الالكتروني ليتم إرسال البطاقات بالبريد الإلكتروني.

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