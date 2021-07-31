الذهب يتجه لأفضل مكسب أسبوعي خلال شهرين

المصدر: لندن ■ رويترز

اتجه الذهب، أمس، صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين، بفعل إشارات متجددة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي اتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو، عند 1832.4 دولاراً، أول من أمس. وارتفع الذهب 1.4% منذ بداية الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولاراً للأوقية.

وقال كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في «ميتلز فوكاس»، هارشال باروت: «خلفية الذهب مازالت إيجابية، ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قوياً، وما يحدث في سوق العمل الأميركية».

وأضاف: «ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بقوة».

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة كلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وقفز الذهب 1.4% أول من أمس، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، بأنه مازال هناك «بعض المجال لتعافي» سوق العمل الأميركية، وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة «بعيد جداً».

وتلقت وجهة نظره الدعم، بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات. في غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر، أمس، بينما اتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولاراً للأوقية، واتجهت صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.42 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1055.38 دولاراً.

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