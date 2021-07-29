أسعار الوقود تواصل الارتفاع خلال أغسطس

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته «سوبر 98» و«خصوصي 95»، و «إي بلس 91» ارتفاعات جديدة، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، بزيادة وصلت إلى 12 فلساً للتر، فيما سجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً بقيمة بلغت ثلاثة فلوس، مقارنة بأسعار يوليو الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرّتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

واعتباراً من بداية أغسطس المقبل، يرتفع سعر لتر بنزين «سوبر 98» من 2.47 درهم سابقاً ليصل إلى 2.58 درهم بزيادة بلغت 11 فلساً، فيما يرتفع سعر لتر بنزين «خصوصي 95» من 2.35 درهم للتر ليصل إلى 2.47 درهم بزيادة قدرها 12 فلساً. أما سعر لتر بنزين «إي بلس 91» فيرتفع من 2.28 درهم إلى 2.39 درهم بزيادة تبلغ 11 فلساً للتر.

بدوره، سجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً من 2.42 درهم للتر سابقاً، ليصل إلى 2.45 درهم، بارتفاع يبلغ ثلاثة فلوس. وكانت أسعار الوقود سجلت زيادات خلال شهر يوليو الجاري بقيم راوحت بين ثمانية وتسعة فلوس للتر البنزين، وارتفاعاً بقيمة 12 فلساً للتر الديزل، مقارنة بأسعار يونيو السابق عليه.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news