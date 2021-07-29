«موانئ دبي العالمية» تسجل نمواً قوياً في إجمالي «المناولة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية المحدودة عن مناولة 19.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات، وذلك خلال الربع الثاني من 2021.

وأفادت في بيان أمس، بأن الكميات الإجمالية للحاويات شهدت ارتفاعاً بنسبة 17.6% على أساس سنوي مُعلَن، وصعوداً بنسبة 17.1% على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.

ووفقاً للبيان، فقد تسارع النمو في الربع الثاني من عام 2021 مع ظهور جميع المناطق بأداء قوي، خصوصاً محطات الحاويات التابعة للمجموعة في الهند، وأوروبا، وأستراليا، والأميركيتين.

وكشفت نتائج المجموعة عن مناولة 3.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، في ميناء جبل علي (دولة الإمارات) بالربع الثاني من عام 2021، ليمثل ارتفاعاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وعلى أساس إجمالي النصف الأول من عام 2021، فقد ناولت «موانئ دبي العالمية» 38.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة في الأحجام الإجمالية بنسبة 13.9% على أساس سنوي مُعلَن، و13.3% على أساس المقارنة المثلية.

وأظهرت النتائج التشغيلية للمجموعة، أن محطات الحاويات التابعة لـ«موانئ دبي العالمية» خلال الربع الثاني من 2021 ناولت 11.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، على المستوى الموحد، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 18.2% على أساس مُعلَن، وارتفاعاً بنسبة 17.3% على أساس المقارنة المثلية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليّم: «يسرُّنا الإعلان عن أداء قوي آخر في أحجام المناولة، مع تسارع النمو في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 17.1% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 7.3% مقارنة بالربع الثاني 2019، ما يشير إلى قوة السوق الأساسية».

وأضاف: «استمر النمو في التوسع، حيث تقدم جميع مناطقنا أداءً قوياً، مع قوة استثنائية في الهند»، لافتاً إلى أنه من الأمور المشجعة، أن التحسن الأخير في حجم مناولة الحاويات في ميناء جبل علي الرئيس، استمر في الربع الثاني من 2021، مع ارتفاع نمو إجمالي حجم المناولة إلى نسبة 4.2% على أساس سنوي.

وأوضحت «موانئ دبي العالمية» أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات على المدى القريب لاتزال إيجابية، مع توقعات بأن تتجه معدلات النمو في النصف الثاني 2021 نحو الاعتدال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news