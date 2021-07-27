«اتصالات» تطلق منصات اجتماعات افتراضية لدعم قطاع الأعمال

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات»، أمس، عن إطلاق حزمة كاملة من منصات الاجتماعات الافتراضية المخصّصة لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، لتلبية متطلبات المتعاملين الراغبين في استخدام وسائل الاجتماعات والتواصل بسلاسة تامة.

وأفاد بيان صدر أمس بأن الخدمة تتيح للمتعاملين في قطاع الأعمال اختيار منصة الاجتماعات التي تلائم احتياجاتهم، مثل CloudTalk Meeting من «اتصالات»، ومنصة Avaya Spaces، ومنصة Cisco Webex، ومنصة Microsoft Teams، إضافة إلى منصة Zoom.

وأكدت «اتصالات» حرصها من خلال هذه الخطوة على دعم استمرارية الأعمال، وإتاحة تطبيقات العمل عن بُعد، وفقاً لاستخدامات المتعاملين وأهدافهم التجارية.

وأوضحت أنه، ومن خلال تصنيفها شبكة الهاتف المحمول الأسرع في العالم بواسطة «Ookla»، فإنها توفر خدمات الاتصال الصوتي والمرئي عالي الجودة، بما يدعم أداء هذه المنصات وسرعة اتصالها، لضمان حصول المتعاملين على أفضل التجارب في تقنيات الاتصال عبر الشبكة الأسرع في العالم. وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات»، سلفادور أنجلادا، إن «اتصالات» تحرص على مواصلة دعم قطاع الأعمال، وتمكينه بالعديد من الحلول الرقمية المتطورة التي تدعم بيئة العمل، وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة.

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