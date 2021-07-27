«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تحقق نمواً ربعياً في الإيرادات والأرباح

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2021، مسجلة نمواً في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2855 مليون درهم.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها حققت نمواً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1130 مليون درهم.

كما ارتفع صافي أرباح الشركة بواقع 11.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 240 مليون درهم، فيما بلغت النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة خلال الربع الثاني 649 مليون درهم.

ولفتت الشركة إلى أنه وبناءً على هذه النتائج، فقد قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بقيمة 0.10 درهم لكل سهم.

ووفقاً للنتائج التشغيلية، فقد شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المحمول نمواً بنسبة 2.3% لتصل إلى 6.6 ملايين مشترك.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، محمد الحسيني، إن الشركة سجلت أداءً قوياً خلال الربع الثاني.

وأضاف: «يسرنا أن نلاحظ عودة النتائج التشغيلية والمالية إلى مسار النمو، ومواصلة الشركة تخصيص موارد كبيرة لتوسيع وتحديث بنيتها التحتية»، لافتاً إلى أنه وعلى أساس هذه النتائج وثقة مجلس الإدارة في خطط واستراتيجيات فريق الإدارة التنفيذية للشركة خلال الفترة المقبلة، فقد وافق المجلس على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.10 درهم لكل سهم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة، فهد الحساوي، إن «الإمارات للاتصالات المتكاملة» أثبتت، بفضل ما تتمتع به من مستويات عالية من المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات، قدرتها على التعافي وتحقيق معدلات نمو جيدة رغم ما شهدته بيئة الأعمال من تحديات استثنائية، إذ حققت الشركة نمواً في إيراداتها بنسبة 7%.

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