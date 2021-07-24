8.8 مليارات درهم إجمالي استثمارات «ديوا» في قطاع نقل الكهرباء

المصدر: دبي Àالإمارات اليوم

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بأن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء تصل إلى 8.8 مليارات درهم، منها مليارا درهم لمشروعات النقل الرئيسة، جهد 400 كيلوفولت، و6.8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة جهد 132 كيلوفولت، مشيرة إلى أنها دشنت ثلاث محطات نقل كهرباء رئيسة جديدة خلال العام الجاري.

3 محطات

وتفصيلاً، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن جهودها لتوفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، ثلاث محطات نقل كهرباء رئيسة جديدة، بقدرة تحويلية 450 ميغافولت أمبير، بالإضافة إلى 35 كيلومتراً من الكابلات الأرضية، جهد 132 كيلوفولت، لربطها بشبكة النقل الرئيسة. وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التي تم تدشينها خلال شهري مايو ويونيو أكثر من 430 مليون درهم. وتغذي هذه المحطات مناطق البرشاء الأولى، ومردف، ووادي الصفا الثانية. وتطلّب إنجاز هذه المحطات أكثر من أربعة ملايين ساعة عمل آمنة، باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين محطات النقل الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة، للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية. وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء إلى 8.8 مليارات درهم، منها مليارا درهم لمشروعات النقل الرئيسة، جهد 400 كيلوفولت، و6.8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة جهد 132 كيلوفولت». من جهته، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه، إلى أن تنفيذ محطات النقل، تم وفق الخطط الموضوعة، رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحاً أن إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت، بلغ 314 محطة، إلى جانب 37 محطة قيد الإنشاء.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي، حافظت، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء، بما في ذلك الإجراءات، والوقت، والتكلفة، واعتمادية إمدادات الكهرباء وشفافية التعرفة. ويتم حالياً توصيل الكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي في دبي خلال خمسة أيام، وفي خطوة واحدة فقط، من خلال خدمة «الناموس»، مع الإعفاء من رسوم التوصيل، ومبلغ التأمين، حتى 150 كيلوواط. وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي.

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