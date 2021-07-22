طيران الإمارات تخطط لاستعادة 70% من سعتها التشغيلية نهاية 2021

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، إن "الشركة تشغل رحلاتها الآن إلى 124 وجهة ركاب (مقارنة بـ143 قبل الجائحة، أي بنسبة 90%)، كما تشغّل طائرات (A380) إلى 18 مدينة مع 129 رحلة أسبوعية على متن 30 طائرة، خلال يوليو، مع استئناف تشغيل رحلاتها إلى كل من: نيس ومكسيكو سيتي وبوكيت وليون وموريشيوس ومالطا".

وبين أن الشركة تشغل حالياً 40% من السعة المقعدية المتوفرة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، والهدف 70% مع نهاية العام الجاري.

وذكر، أن إشغال المقاعد حالياً يتراوح بين 70% و75%، ويصل إلى 100% على بعض الخطوط.

وأضاف كاظم: "عملنا أيضاً على إعادة اتصال أوسع من خلال شركائنا في الرمز المشترك و(الإنترلاين). ما يتيح لمتعاملينا الوصول والاتصال من نقاط طيران الإمارات إلى أكثر من 500 مدينة أخرى عبر الأميركتين وإفريقيا وأوروبا وآسيا. على سبيل المثال، قمنا بإعادة تنشيط شراكتنا مع فلاي دبي في أغسطس 2020".

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