«هيمنة الدولار» تدفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع

المصدر: لندن ■ رويترز

انخفضت أسعار الذهب، أمس، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريباً، إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذاً، وسط مخاوف من أن انتشار السلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا، قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1804.6 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو عند 1801.46 دولار. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1804.1 دولارات.

وقال كبير مستشاري أبحاث جنوب آسيا في «ميتالز فوكاس»، هارشال باروت: «قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، ومازال نوعاً ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسة»، مضيفاً أن «هناك مخاوف تنجم عن السلالة (دلتا) وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضاً إلى الدولار والسندات».

وارتفع الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسة أخرى، ما جعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى. ويكافح العديد من البلدان، لاسيما في آسيا، لكبح جماح السلالة «دلتا» شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1% إلى 25.37 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2638.44 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1093.4 دولاراً.

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