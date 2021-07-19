قصة برج.. «مرتفعات آر بي».. برج سكني يرتفع عن سطح الأرض 204 أمتار

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يشتمل برج «مرتفعات آر بي» على 45 طابقاً سكنياً وأربعة طوابق سفلية وطابق أرضي، بالإضافة إلى خمسة طوابق «بوديوم»، ويتميز بواجهة زجاجية، تعكس انسيابية عناصر الطبيعة، حيث تم ابتكار تصميم البرج من قبل شركة «عارف وبن طوق» للاستشارات الهندسية والمعمارية. يضم البرج السكني المشيد من قبل شركة «آر بي جلوبال» 268 وحدة سكنية، تتيح خاصية التملك الحر، فضلاً عن المتاجر ومعارض الأزياء، وتتنوع الوحدات في البرج السكني بين استوديو وغرفة وصالة وغرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، بالإضافة الى وحدات «بنتهاوس»، كما تشتمل جميع الشقق على شرفات واسعة مطلة. ويقع البرج على بعد مسافة قصيرة من «دبي مول» في منطقة «الداون تاون»، كما يوفر مرافق خدمية وترفيهية للسكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news