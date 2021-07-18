289.5 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال 6 أشهر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 25.6% لتصل إلى 417.3 مليون درهم عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 332.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.

وبلغ صافي الربح 289.5 مليون درهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ251.2 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع قدره 15.2% على الرغم من ارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى 127.8 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 81.1 مليون درهم عن العام الماضي، بارتفاع قدره 46.7 مليون درهم أو ما يعادل 57.6%، وذلك نتيجة سياسة التحوط التي يتبعها المصرف لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا».

وكشفت نتائج المصرف، عن ارتفاع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 16.3% أو ما يعادل 75.5 مليون درهم، ليبلغ 538 مليون درهم عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ462.6 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 14.8%، لتصل إلى 152 مليون درهم، مقارنة بـ138.7 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2020. وفي ما يتعلق بالمصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 272.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ269 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2020 بارتفاع 3.7 ملايين درهم أو ما يعادل 1.4%.

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 1.5% ليصل إلى 54.4 مليار درهم في 30 يونيو 2021.

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