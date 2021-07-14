«أبراج سنترال بارك» في دبي تحقق أعلى نسبة تأجير منذ تأسيسها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «أبراج سنترال بارك»، أكبر مشروع مكتبي تابع لملكية فردية في المنطقة الحرة في مركز دبي المالي العالمي، عن تحقيق أعلى نسبة تأجير منذ تأسيسها، وذلك من خلال توقيع 21 اتفاقية تأجير جديدة خلال العام الماضي، أي ما يوافق أكثر من 110 آلاف و450 قدماً مربعة في معاملات الإيجار التراكمية.

وتعتبر «سنترال بارك»، الوجهة المكتبية الأكثر رواجاً في مركز دبي المالي العالمي بسبب منظومتها الديناميكية والقوية وموقعها المتميز.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، حصدت «أبراج سنترال بارك» إيرادات إيجارية عالية العام الماضي، حيث استمرت في استقطاب مستأجرين جدد يبحثون عن مساحات مكتبية مميزة ذات موقع مناسب يعود عليهم بالقيمة الإضافية مقابل المال.

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أراضي للتطوير العقاري، عارف مبارك: «لا شكّ أن النمو المستدام الذي سجّلناه العام الماضي هو دليل على المزايا الفريدة لـ(أبراج سنترال بارك). ففي العام 2020، لاحظنا إقبالاً متزايداً للشركات والجهات الحكومية على الأبراج نتيجة للقيمة التي نقدمها لعملائنا وعروضنا الفريدة التي تجمع بين الموقع والكفاءة والمعايير العالمية للتصميم ووسائل الراحة».

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