«ناسداك دبي»: بدء التداول على صكوك لـ «إعمار» بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرع رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، جمال بن ثنية، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي» أمس، احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن الشركة، بحضور عضو مجلس الإدارة التنفيذي في «إعمار العقارية»، أحمد المطروشي، وعضو مجلس إدارة «ناسداك دبي»، راشد الشامسي، والرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حامد علي، علاوة على عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأفادت البورصة في بيان، بأن إصدار الصكوك هذا بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات بعائد 3.7%، يأتي ضمن برنامج شركة إعمار العقارية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار مُدرجة حصرياً في «ناسداك دبي»، مشيرة إلى أن الإصدار استقطب اهتماماً ملحوظاً من قِبل المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 3.3 مليارات دولار.

وقال بن ثنية: «كانت ولاتزال دولة الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تمثّل وجهة بارزة تجتذب مختلف شرائح المستثمرين، وذلك نظراً لفرص النمو الواعدة التي تتيحها الدولة بفضل إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات المهمة منذ تفشّي جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف: «لاشك أن نجاح أحدث إصدار للصكوك قمنا به يعكس بشكل جليّ مدى ثقة المستثمرين بمجموعة إعمار وسوق العقارات في إمارة دبي، كما يؤكد هذا الإصدار الدور الجوهري الذي تلعبه (ناسداك دبي) باعتبارها منصة فائقة التنظيم ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية».

• الإصدار استقطب اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين.

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