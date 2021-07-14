ضبط 2.8 مليون علبة تبغ دون «طوابع ضريبية رقمية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنها ضبطت 2.8 مليون علبة تبغ دون «طوابع ضريبية رقمية»، فضلاً عن ضبط 202 ألف عبوة مشروبات خاضعة «للضريبة الانتقائية» مخالفة، وذلك من خلال 2226 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية تم تنفيذها خلال الربع الثاني من العام الجاري، بمستحقات ضريبية بلغت قيمتها 71.48 مليون درهم.

وأكدت الهيئة في بيان أنها واصلت خلال الربع الثاني حملات التفتيش في أسواق الدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى لحماية حقوق المستهلكين وضبط التهرب الضريبي وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، في إطار خطط الهيئة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.

وقال مدير عام الهيئة خالد علي البستاني، في بيان، إن الفرق المختصة بالهيئة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملاتها التفتيشية بصفة مستمرة على مدار العام، لتعزيز الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين من تسرب المنتجات الانتقائية المهربة وغير المطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، ومكافحة التهرب الضريبي. وأضاف البستاني أنه في هذا الإطار كثفت الهيئة حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة خلال رمضان الماضي لزيادة إحكام الرقابة على الأسواق، حيث تم ضبط العديد من المخالفات واتُخذت الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد أن «حماية المستهلكين وضمان حقوقهم، وكذلك ضمان أداء حقوق الدولة، تعد في مقدمة أولويات الهيئة، كما أنه في الوقت ذاته تحرص الهيئة بصفة مستمرة على توفير جميع وسائل الدعم والمساندة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات ميسرة تضمن استمرار أنشطتهم الاقتصادية بكفاءة تامة»، داعياً الخاضعين للضريبة إلى الالتزام بالتشريعات الضريبية تجنباً للمخالفات.

بدورها، قالت مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، سارة الحبشي، إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة تعتمد على آليات رقابية إلكترونية متطورة تهدف لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفية لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة. وبينت أنه من بين تلك الآليات تثبيت «طوابع ضريبية رقمية» - مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة - على علب التبغ ومنتجاته، حيث يتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

• الحملات أسفرت عن ضبطيات بمستحقات تبلغ 71.4 مليون درهم.

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