مواطن يتصدّر وسطاء دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تصدّر رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، قائمة الوسطاء العقاريين الأكثر مبيعاً في إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2021، بحسب آخر بيانات لمنصة «دبي ريست» الرقمية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (ريرا).

وحصلت «دبليو كابيتال» على فئة تصنيف 3 نجوم، وجاء ترتيبها الأول في قائمة وسطاء دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الزرعوني: «يسعدنا المحافظة على تفوقنا داخل سوق دبي العقارية خلال النصف الأول من عام 2021 والذي يشهد تحولاً ملموساً في عوامل السوق الداعمة للشراء وتحسن الأسعار تدريجياً».

وأفاد بأن «دبليو كابيتال» حصلت على تكريم أكثر من مرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، نظراً للدور الملحوظ الذي تقوم به الشركة في الارتقاء بالقطاع العقاري داخل الإمارة، ونشر الثقافة العقارية والعمل على جذب مستثمرين أجانب وضخ استثمارات في القطاع، هذا إلى جانب التزامها بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة.

وأضاف أن التصنيف بالنجوم دائماً ما يستهدف رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، وخلق بيئة تنافسية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أن عوامل السوق الحالية داعمة لانتعاش المبيعات العقارية.

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