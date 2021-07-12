برنامج لتصنيف المجمعات السكنية العمالية في أبوظبي

أعلنت شركة موانئ أبوظبي اليوم، عن تطوير برنامج تصنيف المجمعات السكنية العمالية في مدينتي أبوظبي والعين، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية ونمو القدرات الصناعية والتجارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي ومساعدة الشركات على إيجاد حلول سكنية مصممة خصيصاً لموظفيها.

وأوضحت «موانئ أبوظبي» في بيان أن البرنامج، الذي يُعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات، يوحد المقاييس المطلوبة لتقييم المجمعات السكنية العمالية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات العالمية، ما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على البيانات في وضع الحلول السكنية للموظفين.

وأضافت أن النظام الجديد يقوم بتقييم المجمعات السكنية من واحد إلى خمس نجوم، بناءً على وسائل الراحة التي تشتمل عليها، من خدمات ومرافق لتقديم الطعام ودور العبادة ومرافق الترفيه والوصول إلى الإنترنت والخدمات الصحية وغيرها.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة اللجنة العمالية في إمارة أبوظبي، محمد علي الشرفاء، إن «اقتصاد إمارة أبوظبي يتمتع بموقع فريد وتنافسية عالية في العديد من المجالات بفضل الأداء المتميز للقطاعات غير النفطية التي تتجاوز مساهمتها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news