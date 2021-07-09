اعتماد «إنجي سوليوشنز» الفرنسية في برنامج إدارة الطاقة بمباني دبي

المصدر: دبي - وام

أعلن مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، عن منح اعتماد المكتب لشركة «إنجي سوليوشنز»، التابعة لمجموعة «إنجي» الفرنسية للطاقة، والتي توفر خدمات الطاقة منخفضة الكربون والحلول المبتكرة لإدارة المرافق المتكاملة، بموجب برنامج إدارة الطاقة في المباني، وبذلك تكون أول شركة في دبي تحصل على هذا الاعتماد.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، إن «برنامج إدارة الطاقة في المباني الذي يديره مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي تحت إشراف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، يهدف إلى رفع جودة إدارة الطاقة في المباني، بما ينسجم مع تعزيز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ أسس التنمية المستدامة في الإمارة، وتحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، إلى جانب استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030».

وأشار الطاير إلى أن المبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالإضافة إلى هذا البرنامج، تهدف مجتمعة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، لاسيما في المباني التي تستهلك نحو 70%من الكهرباء، موضحا أن الطاقة والمياه تمثلان أكبر عنصر منفرد في تكاليف تشغيل المبنى، لذا سيسهم البرنامج في توفير 440 غيغاوات ساعة في الكهرباء سنوياً بحلول العام 2030، ويسمح للشركات من مختلف أنحاء العالم بدخول أسواق الطاقة والمياه في دبي، بما يسهم في تحويل دبي إلى وجهة استثمار رائدة عالمياً في هذا المجال.

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