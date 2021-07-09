«دبي للمشاريع الناشئة» تنظّم جولة افتراضية للشركات الهندية المتسارعة النمو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، وبالتعاون مع مكتب غرفة دبي التمثيلي في الهند، عن تنظيمها الدورة الثانية لجولتها الافتراضية التقنية الخاصة بمجال تكنولوجيا البيع بالتجزئة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون الإماراتي الهندي، واستقطاب الشركات الهندية ذات النمو المتسارع في هذا المجال.

وذكرت الغرفة في بيان أمس، أن الجولة التي ستنطلق في سبتمبر المقبل، تهدف إلى مساعدة الشركات ذات النمو المتسارع للحصول على التدريب والمعرفة، والمشاركة في الندوات الافتراضية الخاصة، فضلاً عن التعرف إلى أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، إضافة إلى عرض مشروعاتهم التجارية على المستثمرين وشركاء الأعمال، والمشاركة في لقاءات الأعمال التي تنظمها غرفة دبي.

وتهدف الجولة كذلك إلى تعريف المشاركين ببيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي وبيئة ريادة الأعمال في إمارة دبي، علاوة على إتاحة الفرصة للمشاركين للوصول إلى الاستفادة من برنامج «دبي للمشاريع الناشئة» الخاص بدعم الشركات ذات النمو السريع، والحصول على الدعم من مكاتب غرفة دبي التمثيلية الخارجية في مختلف أنحاء العالم.

وإضافة إلى ذلك، سيكتسب المشاركون رؤى قيمة من قادة وصناع الأعمال، الذين سينضمون إلى سلسلة من الندوات الافتراضية التي تناقش فرص السوق والاتجاهات الرئيسة التي تؤثر في قطاع البيع بالتجزئة.

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