غرفة دبي و"غوغل" يطلقان منصة "إدارة حضور الشركات على الإنترنت"

المصدر: دبي - وام

أطلقت غرفة دبي، بالتعاون مع "غوغل" Google منصة رقمية متطورة تحت مسمى "إدارة حضور الشركات على الإنترنت"، ضمن الجهود المستمرة لتوفير حلول رقمية مبتكرة لمساعدة الشركات في دولة الإمارات على إدارة سمعة علامتها الرقمية، وتحسين ظهورها وتواجدها على شبكة الإنترنت وجذب متعاملين جدد.

وجاء إطلاق المنصة خلال ندوة افتراضية نظمتها اليوم غرفة دبي بالتعاون مع "غوغل" تحت عنوان "تعزيز التواجد الإلكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وحضرها ممثلو شركات القطاع الخاص في إمارة دبي من أعضاء الغرفة.

وتتألف منصة "إدارة حضور الشركات على الإنترنت" من لوحة متطورة من الحلول الرقمية التي تواكب أحدث تقنيات التواجد الرقمي للشركات والأعمال لتنمية النشاط التجاري، وتوفر مجموعة من المزايا الرقمية التي تتلاءم مع متطلبات التسويق الحديث في الفضاء الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً للشراكة بين غرفة دبي و"غوغل" وامتداداً لبرنامج "انطلق بقوة مع غوغل" الهادف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسريع الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوفر المنصة الجديدة لأعضاء الغرفة مجموعة من الحلول المتكاملة لإدارة تواجدهم على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للأعضاء وضع نبذة عن شركاتهم والتحقق منها على امتداد مواقع متعددة على خرائط "غوغل" وخانة البحث على "غوغل". وتضم النبذة عن الشركات معلومات أساسية مثل ساعات العمل وبيانات التواصل والعنوان بالإضافة إلى صور، حيث يمكن للشركات أيضاً نشر عروض ترويجية ضمن فترات موسمية محددة.

وتوفر الأداة الرقمية نتيجة إجمالية مخصصة تساعد كل شركة على إدارة وتنظيم تواجدها وسمعتها الرقمي، ويمكن لأعضاء الغرفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة استخدام المنصة لتحسين علامتها التجارية والتواصل والتفاعل مع العملاء من خلال مراجعات وانطباعات العملاء الإلكترونية، والوصول إلى رؤى آنية مثل الزيارات إلى متاجر الشركة وتحديد التحديات التشغيلية بشكل أسرع. كما يمكن للشركات المسجلة في المنصة الاستفادة من برنامج "مهارات من Google" التدريبي لتزوديهم بالمهارات الرقمية لتنمية أعمالهم.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن المنصة الرقمية تعتبر أداة موثوقة متعددة الاستخدامات تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة حضورها على الإنترنت وسمعتها وأنشطتها التجارية من خلال منصة واحدة، حيث تم تصميمها وفقاً لاحتياجات الأعمال المحلية لمساعدتهم على الوصول بسهولة إلى فئات جديدة من المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، كما أنها تدعم جهود الغرفة المستمرة لتسريع التحول الرقمي للأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.

بدوره علّق لينو كاتاروزي، مدير عام شركة Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: لقد كشفت الجائحة الدور الأساسي الذي تؤديه الأدوات الرقمية في تمكين الأنشطة التجارية من مواجهة مختلف التحديات - وكان لهذه الأدوات تأثيرًا خاصًّا في قطاعات معيّنة مثل قطاع البيع بالتجزئة وقطاع السياحة. ولهذا السبب، يسرّنا الاستمرار في تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة دبي الذي بدأناه عام 2018 من أجل تقديم حلول ملموسة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدولة على تعزيز حضورها على الإنترنت وتعلّم المهارات الرقمية الضرورية لتنمية نشاطها والوصول إلى المزيد من العملاء.

وتعد هذه المبادرة نتاج شراكة طويلة الأمد بين غرفة دبي و"غوغل" والتي استفادت منها أكثر من 100 ألف شركة في دولة الامارات لتعزيز حضورها الرقمي. كما تندرج هذه الشراكة ضمن مبادرة "انطلق بقوة مع Google" لتسريع التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال أدوات وبرامج ومنح. كما يركز البرنامج على الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التجزئة والسياحة، ويوفر لهم إمكانية الوصول إلى الأدوات الرقمية وبرامج التدريب والإرشاد وفرص متميزة للشراكات.

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