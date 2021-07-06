«دناتا» تتعامل مع رحلة واحدة كل 21 دقيقة خلال الصيف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتهيأ فريق «دناتا» لتقديم أفضل خدمة للمسافرين من وإلى وعبر مطار دبي الدولي خلال موسم الصيف الجاري، الذي يتوقع أن يكون حافلاً خصوصاً مع قيام الكثير من الدول بتخفيف قيود السفر واستئناف استقبال المسافرين الدوليين مجدداً وزيادة أعداد الرحلات، حيث سيقدم موظفو «دناتا» البالغ عددهم 8500 موظف، أفضل مستويات الخدمة والسلامة إلى 85 ناقلة جوية وركابها عبر ثلاثة مبانٍ في مطار دبي الدولي، بما في ذلك المبنى رقم (1)، الذي أعيد افتتاحه أخيرا لاستيعاب الارتفاع في حركة السفر.

وتوقعت «دناتا» في بيان، أن يزيد عدد الرحلات القادمة إلى دبي من جميع أنحاء العالم، خلال أشهر الصيف على 6300 رحلة، موضحة أن فرق «دناتا» ستتعامل مع رحلة واحدة كل 21 دقيقة.

وبينت أن عدد الموظفين لخدمة الرحلات، يختلف من طائرة إلى أخرى، حيث تحتاج طائرة «بوينج 737» إلى 16 موظفاً، في حين تحتاج طائرة «A380» العملاقة إلى ما لا يقل عن 52 موظفاً يعملون بالتنسيق التام فيما بينهم، مشيرة إلى أن كل عضو ضمن فريق عمل «دناتا» يؤدي دوره بدقة متناهية للتأكد من تجهيز الرحلات وخدمة الركاب والأمتعة والشحنات.



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