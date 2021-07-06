«دناتا» تتعامل مع رحلة واحدة كل 21 دقيقة خلال الصيف
يتهيأ فريق «دناتا» لتقديم أفضل خدمة للمسافرين من وإلى وعبر مطار دبي الدولي خلال موسم الصيف الجاري، الذي يتوقع أن يكون حافلاً خصوصاً مع قيام الكثير من الدول بتخفيف قيود السفر واستئناف استقبال المسافرين الدوليين مجدداً وزيادة أعداد الرحلات، حيث سيقدم موظفو «دناتا» البالغ عددهم 8500 موظف، أفضل مستويات الخدمة والسلامة إلى 85 ناقلة جوية وركابها عبر ثلاثة مبانٍ في مطار دبي الدولي، بما في ذلك المبنى رقم (1)، الذي أعيد افتتاحه أخيرا لاستيعاب الارتفاع في حركة السفر.
وتوقعت «دناتا» في بيان، أن يزيد عدد الرحلات القادمة إلى دبي من جميع أنحاء العالم، خلال أشهر الصيف على 6300 رحلة، موضحة أن فرق «دناتا» ستتعامل مع رحلة واحدة كل 21 دقيقة.
وبينت أن عدد الموظفين لخدمة الرحلات، يختلف من طائرة إلى أخرى، حيث تحتاج طائرة «بوينج 737» إلى 16 موظفاً، في حين تحتاج طائرة «A380» العملاقة إلى ما لا يقل عن 52 موظفاً يعملون بالتنسيق التام فيما بينهم، مشيرة إلى أن كل عضو ضمن فريق عمل «دناتا» يؤدي دوره بدقة متناهية للتأكد من تجهيز الرحلات وخدمة الركاب والأمتعة والشحنات.
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