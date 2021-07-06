«دستركت 2020» و«التعاون الخليجي» يدعمان المشروعات الناشئة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت منطقة «دستركت 2020» في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شراكة يعملان بموجبها على تقديم الدعم للمشروعات الناشئة في المنطقة من خلال برنامج «دستركت 2020» العالمي لريادة الأعمال «سكيل 2 دبي».

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه وقّع الشراكة الجديدة كل من الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي.

وتؤكد الشراكة الجديدة على التزام «دستركت 2020» بدعم نمو ريادة الأعمال في دولة الإمارات ودول الخليج العربية.

وقال الحجرف: «أطلقنا تعاوناً استراتيجياً مهماً يصب في مصلحة حاضر دول الخليج العربية ومستقبلها، بالتزامنا بالعمل مع شريك مؤثر يتمثل في (دستركت 2020)»، مشيراً إلى أن «المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة تسهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية، ما يعني أن هذه الشركات ضرورية لتحقيق التقدّم الاقتصادي والتنمية المستدامة في المستقبل».

وأضاف أنه «بالتعاون مع (دستركت 2020)، سنحفّز إمكانات النمو في المنطقة، وسنمكن منظومة المشروعات الناشئة من الازدهار، وسنقوم بذلك من خلال تحديد أكثر الشركات الواعدة وتقديمها إلى (دستركت 2020) كمنصة ملائمة لنموها، تتوافر فيها فرص للتعاون المؤدي إلى الابتكار في قطاعات عدة وتقنيات مهمة، ما سيؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل، وتحفيز المنافسة على مستوى الاقتصاد ككل».

تحالف مهم

من جهتها، قالت الهاشمي، إن «عقد الشراكات التي تنشط الاقتصاد، وتحفز الازدهار، وتضمن حياة أفضل للجميع في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، جزء من مهمة (إكسبو 2020)»، لافتة إلى أن «هذا التحالف المهم بين (دستركت 2020) ومجلس التعاون سيؤدي إلى احتضان ريادة الأعمال، ومنح المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة فرصة تحقيق إمكاناتها بالكامل، ضمن منظومة داعمة ومتكاملة، تشكّل منصة انطلاق قويّة لتحقيق النمو، وتمثل إرث (إكسبو) الهادف بعيد المدى».

مدينة المستقبل

يشار إلى «دستركت 2020»، التي تعد مدينة المستقبل التي ستتطور في موقع «إكسبو 2020 دبي» إلى مجتمع ذكي محوره الإنسان ومنظومة عالمية للابتكار، يعد منظومة مثالية للمشروعات الناشئة الباحثة عن التوسع، تجمع مختلف المؤسسات الإقليمية والعالمية، من بينها كبرى الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة.

وسيقدم مجلس التعاون دعمه ضمن هذه الشراكة، من خلال تحديد المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة ذات الإمكانات المرتفعة، وتزويد برنامج «سكيل 2 دبي» بمجموعة من المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة ذات الإمكانات المرتفعة، التي تتوافق مع المجالات التي تركّز «دستركت 2020» عليها.

• «دستركت 2020» منظومة مثالية للمشروعات الناشئة الباحثة عن التوسع.

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