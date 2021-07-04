أكثر 10 وجهات طلباً للسفر من الدولة خلال الصيف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت "دناتا للسفريات"، المتخصصة في تقديم خدمات السفر، عن أبرز وجهات العطلات طلباً للمسافرين من الدولة خلال موسم الصيف الحالي وما بعده.

وأفادت في بيان أمس، بأن المواطنين والمقيمين، يركزون خلال المدة من يوليو الجاري وحتى أكتوبر المقبل على الوجهات ذات البروتوكولات الواضحة التي لا تتطلب حجراً صحياً عند الوصول والتي تتوافر رحلات مباشرة إليها.

وأوضحت أن الوجهات الـ10 الأكثر طلباً للمسافرين من الدولة هي: المالديف، سيشيل، زنجبار في المحيط الهندي، المدن والمناطق الساحلية والريفية في كل من تركيا واليونان وروسيا وجورجيا وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الوجهات الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية بما فيها أورلاندو في ولاية فلوريدا ونيويورك.



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