الملابس والإلكترونيات والأحذية تتصدر الطلب خلال اليوم الأول لـ «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

انطلقت أمس، فعاليات الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي»، والتي تستمر 10 أسابيع، وذلك بتخفيضات راوحت بين 25 و75%، إضافة لعروض «12 ساعة من التخفيضات» المخصصة خلال اليوم الأول، بنسب تنزيلات تصل إلى 90%، من الساعة 10 صباحاً حتى 10 ليلاً، في كل من مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وماي سيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة.

وأشار مسؤولون بقطاع تجارة التجزئة، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن عروض «مفاجآت صيف دبي»، دعمت الإقبال والمبيعات بنسب كبيرة بمراكز التسوق.

بدورهم، أفاد مستهلكون بأن مواكبة العروض لبداية «موسم العطلات» ساعدتهم على شراء مستلزمات أسرهم بأسعار مخفضة، لافتين إلى أنهم اشتروا هدايا من الملابس الجاهزة وهواتف محمولة وأجهزة ألعاب إلكترونية، ضمن عروض التخفيضات،فيما رصدت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم»، تركز الطلب في اليوم الأول للعروض على متاجر الملابس والإلكترونيات، تليها الأحذية والحقائب الجلدية.

شراء المستلزمات

وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد إسماعيل، إن «التنزيلات التي شملتها عروض مفاجآت صيف دبي حفزته على شراء مستلزمات أسرته من الملابس، إضافة للهدايا، مع استعداده للسفر مع أسرته لقضاء موسم الصيف في بلده».

وأشارت المستهلكة، منى حسن، إلى أنها «اشترت هاتفاً محمولاً وجهازاً لألعاب الفيديو من عروض التنزيلات خلال اليوم الأول من (مفاجآت صيف دبي) لأولادها، وذلك بمناسبة موسم العطلات الصيفية»، لافتة إلى أن مواكبة عروض التخفيضات للموسم من الأمور الإيجابية التي ساعدت على التسوق بالعديد من المتاجر.

وأضاف المستهلك، يوسف عبدالكريم، أن «تخفيضات (مفاجآت صيف دبي)، حفزته على شراء حقائب للسفر، إضافة لهدايا من الملابس الجاهزة وعدد من أسطوانات ألعاب الفيديو لأولاده»، لافتاً إلى أن توقيت طرح العروض يتواكب مع موعد تسليم الرواتب والاستعداد لموسم العطلات الصيفي.

انطلاق الفعاليات

بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، ورئيس مركزي «الريف مول» و«برجمان»، ماجد سيف الغرير، بأن «انطلاق فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من (مفاجآت صيف دبي)، والتي تستمر فترة تصل إلى نحو 10 أسابيع، من العوامل الإيجابية الداعمة لنمو الاقبال والمبيعات بمراكز التسوق في دبي، خصوصاً مع كون الفعاليات تقدم عروض تنزيلات بنسب موسعة في مختلف الفئات، إضافة لإتاحة عروض فعاليات ترفيهية مختلفة بالمراكز للأسر والأطفال»، لافتاً إلى أنه «من المتوقع أن تسهم عروض مفاجآت صيف دبي في رفع المبيعات بنسب كبيرة، خصوصاً أنها تلبي متطلبات المتسوقين الذي يستعدون للسفر لقضاء عطلات في بلدانهم أو حتى المتسوقين الذين يعتزمون قضاء عطلة الصيف في دبي، وبما يدعم عمليات الإنفاق في مراكز التسوق».

اليوم الأول

من جهتها، أوضحت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني، أن «اليوم الأول من عروض مفاجآت صيف دبي، شهد إقبالاً لافتاً من المتسوقين، وبما يؤشر إلى أن العروض ستكون داعماً قوياً لإنعاش المبيعات على مراكز التسوق في الدولة».

وأضافت أن «الملابس الجاهزة والأجهزة الإلكترونية استأثرت بحصص الطلب الأكبر من إقبال المتسوقين، وذلك مع كونها تعد عاملاً مشتركاً في معظم احتياجات الأسر مع بداية موسم العطلات الصيفي».

وأشارت إلى أن «العروض توفر بجانب التخفيضات بمختلف المتاجر بنسب تراوح بين 25 و75%، عروض جوائز محفزة للمتسوقين، فعلى سبيل المثال هناك فرص للربح من خلال عرض (تسوق واربح)، فكل متسوق ينفق مبلغ 200 درهم في مركزي (ميركاتو أو تاون سنتر)، سيحظى بفرصة ربح 10 آلاف درهم نقدي أسبوعياً».

بدوره، أوضح مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر الملابس الجاهزة في دبي، جون باتريك، أن «مواكبة العروض لموسم العطلات الصيفية، أسهمت بزيادة الاقبال خلال اليوم الأول من مفاجآت صيف دبي، للاستفادة من التنزيلات التي تصل إلى 75% في شراء مستلزمات الأسر قبيل السفر لقضاء العطلات في بلدانهم».

• فعاليات الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي» تستمر 10 أسابيع.

• مواكبة العروض لـ«موسم العطلات» ساعدت الأسر على شراء مستلزماتها بأسعار مخفضة.

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