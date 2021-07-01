إكسبو 2020 دبي يطرح تذاكره للبيع 18 يوليو

المصدر: دبي - رويترز



أفاد معرض (أكسبو 2020 دبي) اليوم، الخميس بأنه سيبدأ طرح تذاكره للبيع في 18 يوليو، في إشارة ملموسة على أن المعرض العالمي سينطلق في أكتوبر الأول.

وأضاف أنه يتوقع أن القيود التي تفرضها الإمارات حاليا على بعض رحلات الطيران، مثل تلك القادمة من الهند، ستكون قد رفعت بحلول موعد بدء إكسبو 2020.

وأعرب عن أمله في أن يصل عدد زوار المعرض إلى 25 مليونا في الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022.

وسيطرح إكسبو 2020 ثلاثة أنواع من التذاكر، إذ تتكلف تذكرة اليوم الواحد 26 دولارا (95 درهما) وتذكرة الشهر 53 دولارا (195 درهما) والستة أشهر 135 دولارا (497 درهما).

وقال المعرض إن على جميع العاملين والموظفين فيه أن يتلقوا لقاحا واقيا من كوفيد-19، لكنه لن يلزم الزوار بها.

ومع اقتراب موعد الافتتاح المرتقب، فتح فندق داخل أرض المعرض، وهو (روف إكسبو 2020)، باب الحجز فيه اعتبارا من الأول من أكتوبر.

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