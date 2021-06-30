«دبي للسيليكون» مقراً إقليمياً لـ «دار الدواء العربية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، اتفاقية مع شركة دار الدواء العربية، الرائدة في استيراد وتخزين وتوزيع العلامات التجارية في قطاع علوم الحياة، بهدف استضافة المقر الإقليمي ومركز التوزيع الوطني الخاص بالشركة في واحة دبي للسيليكون، في خطوة تدعم خطط الشركة للتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفادت «الواحة» في بيان اليوم، بأنه وقع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي، مدير عام «دار الدواء العربية»، والدكتور ستيفان ستاوفر.

وقال المطروشي: «يسعدنا أن نرحب بـ(دار الدواء العربية) في واحة دبي للسيليكون التي تشكل مركزاً رئيساً للأعمال للعديد من الشركات في قطاعات متنوعة، حيث تقدم المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة خدمات متكاملة لشركاء الأعمال، إضافة إلى المرونة في تلبية متطلباتها التخصصية».

وأضاف أن «افتتاح المقر الاقليمي للشركة في (الواحة) يأتي بعد سلسلة من المشروعات المركزة على قطاع الرعاية الصحية فيها، بما في ذلك الافتتاح الذي جرى مؤخراً لمستشفى فقيه الجامعي».

من جهته، قال ستاوفر، إن «واحة دبي للسيليكون، تعتبر المكان المثالي للمقر الإقليمي ومركز التوزيع الوطني الجديد الخاص بنا نظراً لموقعها الاستراتيجي في قلب مدينة دبي، وبنيتها التحتية الحديثة، وسهولة الوصول إلى أهم طرق التوزيع. وتتمتع سلطة واحة دبي للسيليكون بفريق عمل مميز أيضاً يدعمنا في تحقيق رؤيتنا».

يشار إلى أن «دار الدواء العربية» لديها ثماني وحدات صناعية خفيفة تشغل مساحة 2880 متراً مربعاً، وستستفيد الشركة من هذه الخطوة لتوسعة حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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