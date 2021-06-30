أفضل 5 عروض لتملّك «استوديو» على الخريطة في دبي

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

شهدت سوق دبي العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، حركة نشطة من قبل المطوّرين العقاريين، عبر تقديمهم عروضاً على مشروعات لاتزال قيد الإنشاء «على الخريطة»، في وقت سجلت فيه الوحدات السكنية من فئة «استوديو»، والتي تعتبر من الفئات الأكثر طلباً في السوق، أسعاراً مغرية للشراء.

ورصدت «الإمارات اليوم» أفضل خمسة عروض لمشروعات «على الخريطة» من حيث السعر، تم طرحها في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، ويراوح سعر الشراء فيها بين 265 ألفاً و398 ألف درهم.

واستندت عملية الرصد إلى قراءات من أبرز مواقع التسويق العقاري، منها: «بيوت دوت كوم»، «دوبيزل»، «عقارات دبي»، «بروبرتي فايندر»، «عقار دبي»، «عقارات الإمارات». كما اعتمد الرصد على معيار السعر فقط في فئة «استوديو»، وذلك خلال فترة النصف الأول من عام 2021، مع تثبيت بقية المعايير.

ولفت عقاريون إلى معايير مهمة يجب أن يراعيها المستثمر العقاري عند اختيار العقار، منها: الموقع، وطريقة الدفع، والتسهيلات المقدمة من المطوّر العقاري، فضلاً عن معرفة رسوم الخدمات في المنطقة، وهل توجد إعفاءات على هذه الرسوم أم لا، إضافة إلى العائد الاستثماري، والتشطيبات النهائية والمواد المستخدمة، وهل هناك عروض أم لا على العقار المستهدف.

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