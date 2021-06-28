المستثمر الإماراتي والسعودي الأكثر شراءاًً لعقارات دبي خليجياً

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشفت البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي صدارة المستثمر الإماراتي للمستثمرين العرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربي في شراء العقارات بدبي بعدد استثمارات 2688 استثماراً يمتلكها 2298 مستثمراً بقيمة 4.83 مليارات درهم يليه المستثمر السعودي بـ447 استثماراً لـ370 مستثمراً بقيمة 720 مليون درهم.

وأشارت بيانات الدائرة عن قائمة جنسيات المستثمرين الأكثر استثماراً في عقارات دبي منذ بداية 2021، وحتى نهاية مايو 2021، أن 11280 مستثمراً من 10 جنسيات ضخوا 21.8 مليار درهم في 12890 صفقة شراء لعقارات متنوعة في مختلف مناطق دبي من بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي.

وأظهرت البيانات ذاتها تصدّر الجنسية الهندية قائمة أعلى الجنسيات الأجنبية استثماراً من ناحية عدد الاستثمارات، إذ بلغ عدد استثمارات المستثمرين الهنود 4322 استثماراً لـ3831 مستثمراً بقيمة وصلت إلى 6.07 مليارات درهم، ومن ثم الجنسية البريطانية بعدد استثمارات 1223 استثماراً يمتلكها 1144 مستثمراً بقيمة 2.99 مليار درهم، تليها فرنسا بـ934 استثماراً لـ867 مستثمراً بقيمة 1.3 مليار درهم.

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