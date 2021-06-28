انخفاض أسعار 7 مجموعات سلعية وخدمية خلال أبريل 2021

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة انخفض على أساس سنوي خلال أبريل 2021 بنسبة 0.54% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وذكر المركز في تقرير «التضخم أبريل 2021» الذي أصدره أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 106.22 نقاط في أبريل 2021 مقابل 106.80 نقاط في أبريل 2020.

ووفقاً للتقرير، فقد جاء انخفاض التضخم السنوي، نتيجة لانخفاض أسعار سبع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة هي: «السكن والمياه والكهرباء والغاز» بنسبة 3.3% والتي تشكل ما نسبته 34.1% من إنفاق المستهلكين، و«الأغذية والمشروبات» بنسبة 3.5% وتشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين، و«الملابس والأحذية» بنسبة 7.2%، وتشكل نسبة 3.2% من الإنفاق، و«الاتصالات» بنسبة 0.4%، وتشكل 5.4% من الإنفاق، و«التجهيزات والمعدات المنزلية» بنسبة 0.1% وتشكل 5.6% من الإنفاق، ثم «مجموعة التبغ» التي انخفضت أسعارها بنسبة 0.5%، و«مجموعة سلع وخدمات متنوعة» التي انخفضت أسعارها بنسبة 2.2%، وتشكل ما نسبته 6.3% من الإنفاق.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار خمس مجموعات سلعية أخرى هي: «مجموعة النقل» بنسبة 9.3%، و«الترويح والثقافة» بنسبة 1.4%، و«التعليم» بنسبة 1.4%، و«الفنادق والمطاعم» بنسبة 0.4%، ثم «مجموعة خدمات الصحة» التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.3%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال أبريل 2021 مقارنة بمارس 2021 الذي سبقه. وشمل الارتفاع جميع إمارات الدولة بنسب متفاوتة راوحت بين 0.2 و0.7%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news