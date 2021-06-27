ما يتجاوز 9 ملايين مسافر عبر مطار دبي خلال أول 5 أشهر من 2021

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بلغ 9 ملايين و90 ألفاً و148 مسافراً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.

وأوضحت البيانات الصادرة حديثاً والتي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، إن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، تضاعف نحو 34 مرة على أساس سنوي إلى مليون و472 ألفاً و975 مسافراً في مايو 2021.

وبلغت أعداد المسافرين في شعر مايو من العام الماضي 42 ألفاً و210 مسافراً مع التأثر إلى حد كبير بتعليق العمليات المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، من قبل شركات الطيران والمطارات بجميع أنحاء العالم، في نهاية مارس 2020.

وسجل حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي، زيادة على أساس سنوي، بنسبة 23.4% خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الحالي إلى 967 ألفاً و908 طناً، موزعة بواقع 892 ألفاً و171 طناً عبر مطار دبي الدولي و75 ألفاً و737 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي، مقابل 784 ألفاً و332 طناً خلال نفس الفترة من العام الماضي موزعة بواقع 714 ألفاً و666 طناً عبر مطار دبي و69 ألفاً و666 طناً عبر مطار آل مكتوم.



وقفز عدد حركة الرحلات الجوية في مطارات دبي بنسبة 157% من 7 آلاف و286 حركة جوية في مايو 2020، إلى 18 ألفاً و709 حركة جوية خلال مايو الماضي موزعة على مطار دبي بـ 16 ألفاً و239 حركة، و2470 حركة في مطار آل مكتوم.

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