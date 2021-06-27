«الياه سات» تحدد النطاق السعري لأسهم الطرح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الياه للاتصالات الفضائية»، عن بدء فترة الاكتتاب على الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها للبيع اعتباراً من اليوم، وحتى الثلاثاء السادس من يوليو المقبل بالنسبة للأفراد والمستثمرين الآخرين في الدولة، أما بالنسبة للشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب، فتنتهي الفترة الخميس الثامن من يوليو 2021.

وأوضحت الشركة في بيان أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.55 و3.05 دراهم للسهم الواحد، متوقعة الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم في التاسع من يوليو2021.

وستظلّ شركة «مبادلة» مساهماً رئيساً (مالك حصة أغلبية) في شركة «الياه سات» بعد الإدراج، حيث ستمثل أسهم الطرح نسبة 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من إجمالي الأسهم المملوكة من قبل شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ» (المساهم البائع)، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار».

ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 14 يوليو 2021، حيث سيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

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