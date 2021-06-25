«المبنى 1» في مطار دبي يستقبل أول المسافرين بعد توقف دام 15 شهراً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل مطار دبي الدولي في المبنى (1) و«الكونكورس D»، أمس، أول المسافرين بوصول رحلة طيران «ناس» القادمة من العاصمة السعودية الرياض.

وستشهد إعادة افتتاح المبنى (1)، بعد توقف دام 15 شهراً، العودة التدريجية لشركات الطيران خلال الأيام القليلة المقبلة من المبنى (2) والمبنى (3)، حيث يستعد قطاع الطيران لزيادة متوقعة في حركة المسافرين خلال العطلة الصيفية وما بعدها.

يشار إلى أنه تم افتتاح «الكونكورس D» المرتبط بالمبنى (1) بواسطة قطار المطار، في فبراير 2016 كمحطة رئيسة لوجود ما يزيد على 65 شركة طيران دولية في مطار دبي الدولي.

ويوفر المبنى (1) خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.

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