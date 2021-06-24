5 مناطق ضمن قائمة الأكثر طلباً للإيجار قرب «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، خمس مناطق قريبة من موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، تُعد الأكثر طلباً للإيجار للراغبين في السكن بالقرب من مكان الحدث الدولي، المقرر أن تنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر المقبل، وتستمر ستة أشهر.

وأوضح التقرير أن المناطق الخمس هي: «مجمع دبي للاستثمار»، «مدينة دبي للإنتاج»، «جميرا غولف إستيت»، «ديسكفري جاردنز»، و«الفرجان»، مشيراً إلى أن تلك المناطق يفضلها الكثير من المستأجرين، لاسيما الذين ترتبط وظائفهم وأعمالهم بالمعرض.

«مجمع دبي للاستثمار»

ووفقاً لتقرير «بيوت دوت كوم»، تصدرت منطقة «مجمع دبي للاستثمار» قائمة الأكثر طلباً عبر البحث على الموقع من قبل المستأجرين والباحثين عن شقق للإيجار بالقرب من معرض «إكسبو 2020 دبي».

وعزا التقرير ذلك إلى معدلات الإيجار المقبولة، فضلاً عن تنوع المرافق الخدمية، مبيناً أن متوسط إيجار الاستوديو في «مجمع دبي للاستثمار» يبلغ 26 ألف درهم سنوياً، فيما يصل إيجار الشقق من فئة «غرفة وصالة» إلى 39 ألف درهم.

«مدينة دبي للإنتاج»

وأضاف التقرير أن «مدينة دبي للإنتاج» القريبة من «سيتي سنتر معيصم» حلت بالمركز الثاني في القائمة، لافتاً إلى أن المنطقة تتميز بأسعارها المناسبة، حيث يبلغ متوسط إيجار استوديو 21 ألف درهم سنوياً، بينما يبلغ متوسط إيجار «غرفة وصالة» 33 ألف درهم.

«جميرا غولف إستيت»

وفي المركز الثالث من حيث البحث عن عقارات للإيجار قريبة من موقع «إكسبو 2020»، أفاد التقرير بأن منطقة «جميرا غولف إستيت» استحوذت على مكانة مهمة في قائمة البحث، إذ تقع شقق «جميرا غولف إستيت» بالقرب من «مدينة دبي للإنتاج» و«مدينة دبي الرياضية».

ولفت التقرير إلى أن «مجمع الأندلس» ضمن «جميرا غولف إستيت» كان الأكثر طلباً، موضحاً أن متوسط الإيجار السنوي للشقق من فئة «غرفة وصالة» يبلغ 51 ألف درهم، في حين أن إيجار «غرفتين وصالة» يصل إلى 75 ألف درهم.

«ديسكفري جاردنز»

وذكر تقرير «بيوت دوت كوم»، أن منطقة «ديسكفري جاردنز»، تعد من أشهر مناطق دبي في ما يتعلق باستئجار الشقق القريبة من موقع «إكسبو 2020 دبي»، مبيناً أن متوسط إيجار الاستوديو في «ديسكفري جاردنز» يراوح بين 32 ألف درهم و40 ألفاً سنوياً، فيما يراوح متوسط الإيجار السنوي لـ«غرفة وصالة» بين 49 ألف درهم و59 ألفاً، أما الشقق من فئة «غرفتين وصالة»، فيراوح متوسط الإيجار بين 68 ألف درهم و84 ألفاً سنوياً.

«الفرجان»

وبحسب التقرير، جاءت منطقة الفرجان، خامسة في قائمة الأعلى طلباً عبر البحث على موقع «بيوت دوت كوم»، حيث يراوح متوسط الإيجار السنوي للاستوديو بين 32 ألف درهم و39 ألفاً، بينما يراوح الإيجار لشقق «غرفة وصالة» بين 51 ألف درهم و63 ألفاً سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الفرجان، تتميز باشتمالها على العديد من العقارات بالقرب من موقع «إكسبو 2020 دبي» من الفلل المصممة بطريقة تدمج الأساليب المعمارية المعاصرة والتقليدية، موضحاً أن متوسط إيجار الفلل المكونة من ثلاث غرف وصالة في بعض المجمعات السكنية يصل إلى 98 ألف درهم سنوياً، في حين يصل متوسط إيجار الفلل من أربع غرف إلى 138 ألف درهم.

33 ألف درهم متوسط إيجار «غرفة وصالة» في «مدينة دبي للإنتاج».

المناطق الـ 5

مجمع دبي للاستثمار.

«مدينة دبي للإنتاج».

جميرا غولف إستيت».

«ديسكفري جاردنز».

«الفرجان».

• متوسط إيجار الاستوديو في «مجمع دبي للاستثمار» يبلغ 26 ألف درهم سنوياً.

• «مجمع الأندلس» ضمن «جميرا غولف إستيت» من الأكثر طلباً.

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