«الإمارات للتنمية» وبنك أم القيوين يوفران حلولاً تمويلية للشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك أم القيوين الوطني لتوفير حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأوضح بيان صادر أمس، أن المذكرة تشمل تقديم برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، لتحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وسيقدم بنك أم القيوين، تمويلاً تصل قيمته إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين في تأسيس الشركات الناشئة بتقديم حلول تمويلية تصل قيمتها إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

ووقّع المذكرة، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين، عدنان العوضي. وقال النقبي، إن ««مذكرة التفاهم مع بنك أم القيوين الوطني ستساعدنا في تسهيل التمويل من خلال خيارات الضمانات الائتمانية والإقراض المشترك».

من جهته، قال العوضي، إن «البنك طوّر حلولاً مالية للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتداول بأمان وثقة للوصول إلى الأسواق الدولية».

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