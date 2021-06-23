«اتصالات» تطلق باقة «إماراتي Freedom» بمزايا حصرية للمواطنين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات» إطلاق باقة «إماراتي Freedom»، الأولى من نوعها والمتاحة فقط لمواطني الدولة، لتقدم لهم العديد من الخدمات والميزات الحصرية المصمّمة خصيصاً لترتقي بتجارب المشتركين الإماراتيين، وتلبي احتياجاتهم العصرية بمرونة، على أن تكون هذه الباقة جزءاً من منصة تضم المزيد من الباقات والخدمات المستقبلية.

وأوضحت الشركة أن باقة «إماراتي Freedom» تتيح للمشتركين الإماراتيين فرصة الحصول على خدمة «تجوّل كأنك في دارك» من دون رسوم إضافية ونقاط بسمات سنوية تصل إلى «200 ألف» نقطة، يمكن استخدامها لشراء أجهزة من «اتصالات» مع إعطائهم الأولوية في توصيلها، وشراء تذاكر السفر، وسداد الفواتير.

كما سيحصل المشتركون في الباقة على أولوية الخدمة في مراكز خدمه العملاء ومركز الاتصال، علاوة على الحصول على أرقام مميزة من «اتصالات»، وعروض «اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً»، وغيرها من الخدمات.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «(اتصالات) تحرص على تبني مفهوم الابتكار أثناء تصميم وطرح الخدمات والباقات الجديدة»، مضيفاً: «حرصنا أثناء تصميم هذه الباقة الجديدة والعصرية على أن تليق بتطلعات المواطنين الإماراتيين، وتتماشى مع طموحاتهم، بما يسهم في دعم أنماط حياتهم العملية والترفيهية».

وبيّن أن «باقة (إماراتي Freedom) تقدم خصائص وعروضاً ذات تنافسية وقيمة مضافة فقط للمواطنين الإماراتيين، بما يعكس مفهوم التميز المتأصل بالثقافة الإماراتية، وبالارتكاز على آراء المشتركين الإماراتيين، والتحليلات المتعلقة باحتياجاتهم، لتوفر لهم تجربة جديدة بالكامل تتسم بالحصرية والرفاهية».

وأشار إلى أن الباقة الجديدة تعد جزءاً من سلسلة خدمات وباقات ستوفرها «اتصالات» للمواطنين، إيماناً منها بضرورة الارتقاء بتجارب أبناء دولة الإمارات في قطاع الاتصالات، والاستمرار في تزويدهم بالمزيد من الخدمات العصرية والقيّمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news