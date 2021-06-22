جناح الفرص يوفر تجربة تفاعلية لـ «صناعة التغيير»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستند جناح الفرص في معرض «إكسبو 2020 دبي» إلى التاريخ الغني لمفهوم «الساحة» وأهميتها العالمية بصفتها ملتقى يجمع الناس للتواصل على اختلاف أعمارهم، ولغاتهم، وثقافاتهم، للاحتفال بالتجارب الإنسانية المشتركة.

يوفّر الجناح، الذي صممته شركة «إيه جي آي آركيتيكتس»، تجربة تفاعلية لابد من خوضها لكل من يرغب في ترجمة الأفكار الجيدة إلى تقدم إنساني مبدع، وذلك عبر خطوات صغيرة تحدث تأثيراً كبيراً.

ويتيح الجناح إمكانية أن يكون الشخص من صنّاع التغيير للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر الانضمام إلى المهمة العالمية للقضاء على الفقر وحماية الكوكب، والحرص على أن يعيش الناس بسلام وازدهار بحلول عام 2030.

كما يساعد بجعل حياة الناس وأفعالهم أكثر ترابطاً مما يعتقدون، كما يبين لهم التغيير الذي ستحدثه أفعالهم مع الالتزام بإحداث فرق واضح والشعور بالتمكين لإنجاز الأمور على أرض الواقع، ثم متابعة التأثير المتلاحق.

ويسعى الجناح الذي يقع في منطقة الفرص بالمعرض الدولي المرتقب إلى التعبير عن فكرة كيف أن الأفكار الفردية يمكن أن تؤثر في القضايا العالمية.

وبمقدور زوار الجناح أن يخوضوا تجارب تفاعلية توضح أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، والتي تشمل حزمة من 17 هدفاً تسعى إلى عالم أفضل، أبرزها القضاء على الفقر وتوفير مياه نظيفة يسهُل وصول الجميع إليها.

• الجناح يتيح إمكانية أن يكون الشخص من صنّاع التغيير للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة.

• الجناح يستند إلى مفهوم «الساحة» وأهميتها العالمية بصفتها ملتقى للتواصل.

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