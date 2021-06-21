مؤشر الأعمال.. 63% نمواً سنوياً في «رخصة تاجر»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

تشهد «رخصة تاجر» التي أطلقها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة في الإمارة، وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشروعات الناشئة، حيث تم إصدار 496 رخصة خلال مايو من العام الجاري، مقارنة بـ304 رخص تم إصدارها خلال مايو من عام 2020، وبمعدل نمو قدره 63%، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي.

وبيّن تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أن «رخص تاجر» الصادرة الشهر الماضي امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 77%، تبعتها «التجارية» بنسبة 23%.

وأوضح التقرير أن أبرز أنشطة «رخصة تاجر» الصادرة خلال مايو 2021 ركزت على تقنية المعلومات، ومجموعة الملابس الجاهزة، وخدمات مهنية أخرى، والخياطة النسائية والتصميم، والمشاغل اليدوية، والخياطة الرجالية والتصميم، ومجموعة الحفلات، وتنظيم المعارض، واستوديو تجاري، والمطاعم والمقاهي، واستوديو مهني. وأظهر التقرير أن إجمالي عدد حاملي «رخصة تاجر» وصل، منذ إطلاق المبادرة في عام 2017 وحتى الآن، إلى 12 ألفاً و655 رخصة، الأمر الذي يعكس حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة، وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

وتهدف «رخصة تاجر»، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» (invest.dubai.ae)، إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

كما تهدف اقتصادية دبي من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة.

ضوابط ومميزات

تشمل ضوابط «رخصة تاجر» إمكانية فتح محل تجاري، فيما يمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط، إذا كان مالك الرخصة مواطناً 100%، بينما يكون حق الرجوع القانوني على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

وتضم مميزات الحصول على الرخصة: إصدار بطاقة المنشأة، والاستفادة من التسهيلات البنكية (بنك دبي التجاري، بنك المشرق، الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي)، وعرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي للأنشطة التجارية، والحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق: (dubaitrade.ae)، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، والتعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

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