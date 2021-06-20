سلطان بن سليم: مجموعة من المرتكزات الرئيسية تدعم نمو تجارة دبي الخارجية

المصدر: دبي - وام

أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم أن تجارة دبي الخارجية مرشحة لتحقيق نمواً قوياً خلال العام الحالي 2021 بدعم مجموعة من المرتكزات الرئيسية بعد أن برهنت جائحة كورونا على ديناميكية دولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في التعامل مع الأزمات العالمية وما تتمتع به الإمارة من حلول اقتصادية مرنة على صعيد حزم التحفيز وتطوير التشريعات وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الرائدة عالمياً.

وأشار إلى أن من أهم المرتكزات الداعمة خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن العمل على تمديد شبكة خطوط دبي التجارية إلى 200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في قلب حركة التجارة العالمية وتسعى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على زيادة استثماراتها في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية في العديد من الدول في أفريقيا وآسيا وفي هذا الشأن وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الأثيوبية لتطوير الطرف الإثيوبي من الطريق الموصل بين إثيوبيا وبربرة ليكون أحد أهم الممرات التجارية واللوجستية بالنسبة للخطوط التجارية العالمية وتعتزم موانئ دبي العالمية وشركاؤها استثمار ما يصل إلى مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة في تطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد على طول الممر.

ودعا بن سليم قطاع الأعمال والتجار في دبي إلى الاستفادة من الحضور العالمي لمجموعة موانئ دبي العالمية ،منوها ان تصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً على مستوى جرعات التطعيم لكل 100 شخص وكذلك في عدد الفحوص ونجاح استراتيجيتها في التعامل مع الجائحة وتطعيم ما يتجاوز 70 بالمائة من الفئة المستهدفة يعتبر من أهم العوامل الداعمة للاقتصاد بشكل عام وقطاعي التجارة والسياحة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لجمارك دبي في 2021 الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي ومجموعات العمل والتجارة حيث رحب إدريس بهزاد مدير إدارة اسعاد العملاء مقرر الاجتماع بمجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس.. مؤكداً على دور الاجتماعات الدورية للمجلس الاستشاري في إثراء تجربة المتعاملين وتسهيل الأعمال التجارية عبر الاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم ومناقشتها.

من جانبه أكد أحمد محبوب مصبح أن السياسات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع تداعيات أزمة جائحة كورونا والحزم الاقتصادية الداعمة لعبت دوراً إيجابياً في تحجيم الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الحيوية وعلى النشاط الاقتصادي والتجاري وقال تعمل جمارك دبي على توسيع قاعدة المبادلات التجارية للوصول بحجم تجارة دبي إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس القادمة.. مشيراً إلى حرص الدائرة على بناء علاقات وطيدة وشراكات استراتيجية مع مجموعات العمل والتجارة للارتقاء بالأعمال وتحفيز الاستثمارات الاقتصادية والتجارية والانطلاق إلى آفاق أكثر رحابة خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي بما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة.

وقدم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي أحمد عبد السلام كاظم عرضاً عن تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري حيث سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2021 نمواً بنسبة 10 بالمائة لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم مقابل 323 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020.

وحققت تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2019 وسجلت الصادرات نمواً قوياً في الربع الأول من العام 2021 بلغت نسبته 25 بالمائة لتصل قيمتها الى 50.5 مليار درهم وزادت كميتها بنسبة 20 بالمائة ليصل وزنها إلى 5 مليون طن فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 204.8 مليار درهم، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5 بالمائةلتصل إلى 99 مليار درهم.

إلى ذلك تناول الاجتماع عرض قدمه ريحان الدين خبير مسؤولية مجتمعية في جمارك دبي تحدث حول رؤية ومهمة جمارك دبي فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية التي تتلخص في الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية .. مشيراً إلى أن الدائرة أطلقت أكثر من ألف مبادرة في السنوات الخمس الماضية استهدفت 7.63 مليون شخص ووصل مستوى سعادة الشركاء والعملاء عن مبادراتها المجتمعية إلى 90 بالمائة في 2020 وفي مجال الاستدامة حققت وفراً مقداره مليون درهم في الماء والكهرباء في السنوات الخمس الماضية مع تطبيق بنسبة 95.4 بالمائة لاستراتيجية دبي اللاورقية وإعادة تدوير 379 طن من الأوراق والنفايات وتنفيذ 56 مشروعا بيئياً مع تطبيق تام لمعايير آيزو العالمية 18001 و14001 و 45001 وخلال عام كورونا 2020 نفذت جمارك دبي 145 مبادرة مجتمعية استهدفت 378ألف شخص.

وخلال الاجتماع استعرضت جمعية وكلاء الملاحة بدبي بعض المبادرات التي يتوقع لها أن تؤدي دوراً إيجابياً في قطاع الشحن واللوجستيات وسلاسل التوريد المستقبلي ومنها مشروع هايبرلوب من "موانئ دبي العالمية" والطباعة ثلاثية الابعاد حيث أطلقت دبي أول مبنى لمكتب بالطباعة الثلاثية الابعاد في العالم وكذلك مشروع دبي الجنوب لدبي وورلد سنترال والذي يحتضن عدداً من الفعاليات الهامة مثل موقع معرض إكسبو 2020دبي العالمي ومعرض دبي للطيران.

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