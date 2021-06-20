سوق دبي الحرة تفوز بجائزة «أفضل إنجاز متميز في الشرق الأوسط»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فازت سوق دبي الحرة بجائزة أفضل إنجاز متميز لسوق حرة في مطارات الشرق الأوسط، خلال الحفل الافتراضي الثاني لتوزيع جوائز «فرونتير آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط»، من مجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية.

وأشارت «دبي الحرة» في بيان، أمس، إلى أن هذا الفوز يعد الـ20 للسوق في هذه الفئة التي كانت تُمنح سابقاً تحت مسمى «أفضل سوق حرة لتجزئة السفر في مطارات الشرق الأوسط».

ونالت السوق جائزتها الأخيرة تقديراً لجهودها المبذولة في تكييف أعمالها لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات، على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك إطلاقها خدمة سوق دبي الحرة للتوصيل المنزلي في يونيو 2020، والتي أتاحت قناة تسوق إضافية لسكان الدولة.

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