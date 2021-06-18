"ويز إير أبوظبي" تعلن عن تخفيضات إضافية على أسعار التذاكر عبر تطبيقها للهواتف الذكية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديمها 15% خصم على أسعار التذاكر لمجموعة مختارة من الرحلات والتي يتم شرائها عبر تطبيقها للهواتف الذكية والمتوفر باللغة العربية.

ويسري هذا العرض حتى تاريخ 18 يونيو ويمكن استعمال هذه التذاكر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2021. كما توفر "ويز إير أبوظبي" أسعار مخفضة على فحصوات "بي سي أر" في المراكز الصحية في أبوظبي، حيث تؤكد الشركة على ضمان إجراء هذه الفحوصات لجميع المسافرين على متن رحلاتها وبما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة الخاصة بمطارات أبوظبي.

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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