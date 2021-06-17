«فلاي دبي»: التحقق من اختبارات «كوفيد-19» عبر «الحصن»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» عن شراكتها مع تطبيق «الحصن» لتتبّع وتحديد الاختبارات الصحية المتعلقة بـ«كوفيد-19»، وتزويد مسافريها بالتحقق الرقمي من السجلات الطبية المتعلقة بفيروس «كورونا» عند السفر من دولة الإمارات.

وذكرت الناقلة، في بيان أمس، أنها بذلك تكون أول شركة طيران تدخل في شراكة مع «الحصن» لتقديم هذه الخدمة لركابها.

وأكدت أنه يمكن لمسافري «فلاي دبي»، من مواطني الدولة والمقيمين فيها، استخدام تطبيق «الحصن» عند إنجاز إجراءات سفرهم دون الحاجة إلى تقديم نسخة مطبوعة من نتيجة اختبار «كوفيد-19» السلبية عند السفر من دبي.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة ستتاح لمسافري «فلاي دبي» المغادرين من المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي، على أن يجري لاحقاً تطبيق الخدمة لرحلات «فلاي دبي» المغادرة من المبنى رقم (3)، إذ لاتزال قيد التطوير حالياً للمراحل المستقبلية من البرنامج.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «مع استمرار زيادة الطلب على السفر، تلتزم (فلاي دبي) بتزويد مسافريها بمزيد من التسهيلات والخدمات لجعل رحلتهم أسهل وأكثر راحة، إذ يساعدنا تطبيق (الحصن) على تحقيق هذا الهدف بطريقة سلسة وآمنة وفاعلة».

يشار إلى أن المسافرين الذين يحجزون رحلة عبر موقع: (flydubai.com)، سيحصلون على تغطية تأمينية عالمية مجانية للتكاليف المرتبطة بفيروس «كوفيد-19».

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