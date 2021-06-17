«رويال جت» تتوقع ارتفاعاً في الطلب على الطيران الخاص صيفاً

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أكدت شركة «رويال جت» للطيران الخاص، أن الطلب على الطيران الخاص شهد زيادة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نظراً إلى توافر معايير الأمن والسلامة بشكل أكبر، واستئجار الطائرة من شخص أو جهة واحدة، مع قلة عدد المسافرين، فضلاً عن سرعة الإجراءات الخاصة بالسفر، ونظم التعقيم المتطورة.

وتوقعت أن تشهد فترة الصيف زيادة في الطلب على الطيران الخاص، مع عودة النشاط إلى قطاع السفر، ورفع القيود الخاصة بالسفر في العديد من الوجهات.

نمو الطلب

وقال مدير صالة كبار الشخصيات في شركة «رويال جت»، سعيد محمد الداحمة، أمس، بمناسبة إطلاق علامتها التجارية الجديدة وصالة كبار الشخصيات بعد إعادة تصميمها كلياً، وطائرات «بيزنس جت» المعاد تجديدها وترقيتها، إن الطلب على السفر على «رويال جت» شهد نمواً بنسبة 8% منذ بداية عام 2021، مقابل تراجع في الطلب نسبته 10% خلال العام الماضي، وسط توقعات باستمرار النمو خلال العام الجاري.

وأضاف أن إجراءات السفر تستغرق خمس دقائق فقط، من لحظة الدخول إلى صالة كبار الشخصيات، وحتى دخول الطائرة، لافتاً إلى أن التصميم الجديد لصالة كبار الشخصيات يركز على إبراز الهوية والتراث الإماراتي.

وأوضح أنه لا توجد قائمة محددة من الوجهات لـ«رويال جت»، إذ يتم تصميم الرحلة كاملة وفقاً لطلبات المتعاملين، خصوصاً ما يتعلق بالوقت والوجهة والخدمات.

أسطول الشركة

من جانبه، قال رئيس قسم التميز للمتعاملين في «رويال جت»، خالد منصور السبيعي، إن أسطول «رويال جت» يضم حالياً 12 طائرة، منها 10 طائرات من طراز «بوينغ بيزنس جت 737-700»، وطائرتا «بومبارديه»، مشيراً إلى أن «رويال جت» تعد أكبر مشغل في العالم لطائرات «بوينغ بيزنس جت».

وأكد السبيعي أن طائرات «بوينغ بيزنس جت»، التي تم تجديدها وترقيتها أخيراً، تتميز بتصميم داخلي متطور، كما تم تحديث الإضاءة وأنظمة التحكم في المقصورة، ووسائل الترفيه على متن هذه الطائرة بالكامل، وزودت باتصال إنترنت عالي السرعة بنطاق KA.

وأوضح أن أربع طائرات في أسطول «رويال جت» مجهزة بأعلى سرعة إنترنت متوافرة في السوق، ما يسمح للمسافرين بمشاهدة برامجهم مباشرة من الإنترنت على أجهزتهم الخاصة، أو عبر نظام الإنترنت اللاسلكي للمقصورة.

• تصميم صالة كبار الشخصيات يركز على إبراز التراث الإماراتي.

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