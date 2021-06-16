«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى وارسو اعتباراً من 30 سبتمبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، بدء رحلاتها اليومية إلى العاصمة البولندية، اعتباراً من 30 سبتمبر، حيث ستصبح وارسو الوجهة الثانية للناقلة في بولندا بعد كراكوف، التي تخدمها حالياً برحلتين أسبوعياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «الشركة تخدم كراكوف في بولندا منذ عام 2018، ومع إضافة وارسو إلى شبكتنا، فإننا نوفر لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر من بولندا وإليها»، مضيفاً: «نتطلع إلى مزيد من تدفقات السفر والتجارة من خلال خدمتنا اليومية».

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «يسعدنا أن نرى شبكتنا في أوروبا تنمو بشكل أكبر مع بدء خدماتنا إلى وارسو».

وأضاف: «مع انطلاق رحلاتنا إلى وارسو، وتوجه المزيد من الدول إلى رفع القيود المفروضة على السفر الدولي، ستتاح للركاب فرصة استكشاف المزيد من الوجهات على شبكة (فلاي دبي)».

يشار إلى أن الرحلات إلى وارسو ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي ومنها إلى 168 وجهة، بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي، واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

ومع تخفيف قيود السفر الدولية تدريجياً، وسّعت «فلاي دبي» شبكتها إلى أكثر من 90 وجهة، بما في ذلك العديد من الوجهات الصيفية الموسمية، مثل باتومي في جورجيا، وبودروم وطرابزون في تركيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان، ونابولي في إيطاليا، وشرم الشيخ في مصر، وتيفات في الجبل الأسود.

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