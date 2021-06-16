الإمارات ضمن «مجتمع دافوس لرواد التكنولوجيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أمس، عن ضمّ 100 شركة تكنولوجيا رائدة إلى مجتمع رواد التكنولوجيا الخاص به لعام 2021، مشيراً إلى أن الشركات المختارة تمثل 26 اقتصاداً مختلفاً من دولة عدة، وتشمل شركات الإمارات والسلفادور وإثيوبيا وزيمبابوي للمرة الأولى، كما أنها تتمتع بأعلى تنوع بين الجنسين، حيث تقود النساء أكثر من 30% من الشركات المختارة.

وأوضح «دافوس»، في بيان، أن جميع تلك الشركات هي شركات تكنولوجيا ناشئة وفي طور النمو، وتنشط في بعض أكثر القضايا العالمية أهمية من خلال تقنيات مبتكرة ونماذج أعمال مميزة، من الذكاء الاصطناعي (AI) إلى التكنولوجيا المالية، كما تستخدم تقنيات جديدة لحماية المناخ وتحسين الرعاية الصحية وغير ذلك الكثير.

وقالت رئيسة مجتمع المبتكرين العالميين لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، سوزان نيسبيت، إن «(مجموعة 2021) من رواد التكنولوجيا، تضم العديد من أهم الشركات المستقبلية، وأسماء ستكون بلاشك في طليعة صناعاتها».

وأضافت أن «هذه الشركات تظهر إمكانات كبيرة ليس فقط في تغيير صناعاتها، لكن من خلال تقديم حلول حقيقية للمشكلات العالمية، فهي تضيف قيمة كبيرة لمهمة المنتدى الاقتصادي العالمي، المتمثلة في تحسين حالة العالم من خلال مشاركتها في مجتمع رواد التكنولوجيا».

وأوضحت نيسبيت أن الشركات المختارة تندرج في مجموعة واسعة من الصناعات، تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي وغيرها.

ولفتت إلى أنه من خلال تصدّر تلك الشركات لصناعاتها، تسخّر العديد منها التكنولوجيا الجديدة لمعالجة عدد من القضايا المجتمعية العالمية، بهدف تحسين خيارات التعليم ومعالجة قضايا تغيّر المناخ وغيرها.

«مجتمع رواد التكنولوجيا»

يضمّ «مجتمع رواد التكنولوجيا»، الذي تم إطلاقه عام 2000، شركات ناشئة في مختلف مراحل النمو من جميع أنحاء العالم تشارك في تصميم وتطوير ونشر التقنيات والابتكارات الجديدة، وتستعد لإحداث تأثير كبير في عالم الأعمال والمجتمعات.

• %30 من الشركات المختارة لمجموعة 2021 تقودها نساء.

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