اعتماد «دبي لمقاصة السلع» شركة معترف بها من سلطة النقد السنغافورية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دبي لمقاصة السلع»، شركة التقاص المركزي الرائدة في المنطقة، والمملوكة بالكامل من قبل بورصة دبي للذهب والسلع، اعتمادها كشركة مقاصة معترف بها من سلطة النقد في سنغافورة، والتي تعتبر المصرف المركزي للبلاد، وهيئة التنظيم المالي فيها.

وتعد شركة دبي لمقاصة السلع، أكبر شركات التقاص المركزي، وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، وهي توفرخدمات المقاصة لبورصة دبي للذهب والسلع منذ إنشائها.

وأوضحت «دبي للذهب والسلع» في بيان، أمس، أن هذا الاعتماد من سلطة النقد في سنغافورة، يتيح لشركة دبي لمقاصة السلع، إمكانية تقديم خدمات المقاصة للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في سنغافورة، والتي تعد مركزاً مالياً عالمياً رئيساً، مشيرة إلى أنه كان قد سبق لبورصة دبي للذهب والسلع أن حصلت في عام 2008 على اعتماد سلطة النقد في سنغافورة، كمشغل سوق معتمد.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «حصولنا على هذا الاعتماد من سلطة النقد في سنغافورة، يعد إنجازاً مهماً، يؤكد مجدداً الثقة بقدراتنا، ويبرز التزامنا الامتثال للوائح التنظيمية التي تسعى إلى تعزيز النزاهة المالية في أسواق السلع والمشتقات». وأضاف أن «الاعتماد الجديد يتيح للمؤسسات العاملة في سنغافورة إمكانية الوصول إلى أعضاء بورصة دبي للذهب، ويعكس المكانة المرموقة لشركة دبي لمقاصة السلع في المنطقة، فضلاً عن أنه يمثل خطوة مهمة للبورصة، في سياق تطلعاتنا إلى توسيع خدماتنا ومنتجاتنا».

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