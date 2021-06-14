تمديد تراخيص «تاجر أبوظبي» للعربات المتنقلة عاماً رابعاً

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن تمديد تراخيص «تاجر أبوظبي» التي تتضمن عربات متنقلة لرواد الأعمال الإماراتيين، لعام رابع ينتهي في نهاية ديسمبر 2021، وذلك للحاصلين على الترخيص سابقاً.

وأكدت الدائرة وقف منح تراخيص جديدة لنشاط العربات المتنقلة، خصوصاً عربات الطعام بشكل مؤقت، نظراً لعدم وجود أماكن كافية، ووجود قائمة انتظار طويلة في الوقت الراهن.



تمديد التراخيص

وقال مدير إدارة التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، محمد علي المرر، إنه تم تمديد تراخيص «تاجر أبوظبي» التي تتضمن عربات متنقلة، سنة رابعة تنتهي في نهاية ديسمبر 2021، وذلك للحاصلين على الترخيص سابقاً، مرجعاً الخطوة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأوضح المرر أن تراخيص «تاجر أبوظبي» كانت متاحة قبل الجائحة لمدة ثلاث سنوات فقط، حداً أقصى، مبيناً أنها متاحة لرواد الأعمال الإماراتيين مع إمكانية إضافة شريك أجنبي، وتستهدف دعم رواد الأعمال الشباب من المواطنين، لدخول مجال التجارة للمرة الأولى، ومساعدتهم في ممارسة أنشطة تجارية محددة بأقل التكاليف، وبرأسمال بسيط.

وأضاف أن النشاط لا يشترط وجود أي موقع محدد لإصدار التراخيص، وذلك خلافاً لباقي الأنشطة الاقتصادية، ما يتيح ظهور أجيال جديدة من التجار والمستثمرين الإماراتيين، والمساهمة في الدورة الاقتصادية للإمارة.



وقف التراخيص

ذكر المرر في تصريحات لـ«استوديو 1» بإذاعة أبوظبي، أمس، أن نشاط «تاجر أبوظبي» ساعد رواد أعمال على فتح محال تجارية بعد انتهاء فترات الترخيص.

وقال إن مطلب عدد من رواد الأعمال، لا سيما أصحاب عربات الطعام المتنقلة، بالاستمرار في النشاط، تزامناً مع تمكنهم من فتح محل تجاري بعد انتهاء التراخيص الخاصة بهم، لا يمكن تحقيقه، خصوصاً أن هناك قائمة طويلة في الانتظار من شباب مواطنين يحتاجون إلى الفرصة نفسها التي حصل عليها آخرون سابقاً.

وأكد المرر أنه تم وقف منح تراخيص جديدة لنشاط العربات المتنقلة، خصوصاً عربات الطعام بشكل مؤقت، نظراً لعدم وجود أماكن كافية، ووجود قائمة انتظار طويلة في الوقت الراهن.



نشاط مؤقت

أوضح المرر أنه يمكن الحصول على تصاريح لاستمرار نشاط العربة المتنقلة بشكل مؤقت فقط، بعد انتهاء الترخيص الخاص بها، في حالات محددة مثل: الرغبة في المشاركة في إطار فاعلية محددة، أو معرض معين، فضلاً عن إمكانية القيام بهذا النشاط في إطار المناطق الاستثمارية بإمارة أبوظبي، وفقاً لاشتراطات تحددها الجهات المعنية في إدارة الموقع، وليس بأسعار رمزية كما كان الأمر بالنسبة لـ«تاجر أبوظبي».

ولفت المرر إلى إنشاء وحدة جديدة عام 2020 تعنى بتقديم استشارات مجانية لرواد الأعمال، سواء كانت استشارات اقتصادية تتعلق بالانشطة الاقتصادية في الإمارة وشروطها، ورسومها، وذلك لإعداد دراسات جدوى للمشروعات الجديدة بشكل ناجح، أو كانت استشارات قانونية خاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكداً انجاز أكثر من 180 ألف معاملة في هذا الاطار منذ انشاء الوحدة وحتى الآن.

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